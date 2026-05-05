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2026報稅／年收未達門檻不用報？恐錯過這筆「退稅紅包」

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
千萬不要以為收入未達門檻就不報稅。記者許正宏／攝影
千萬不要以為收入未達門檻就不報稅。記者許正宏／攝影

就算年所得不高、看起來「不用繳稅」，也不代表可以不報稅。財政部北區國稅局提醒，只要有股利所得，透過申報反而可能拿到退稅，別錯過這筆「隱形紅包」。

國稅局說明，不少民眾在綜所稅申報期間，會因為全年所得未達課稅標準、且沒有被預先扣稅，就以為屬於「不補不退」，因此選擇不申報，不過其實自2018年度起，個人若有公司、合作社或其他法人分配的股利或盈餘，可以選擇併入綜合所得總額課稅，並依全戶股利合計金額的8.5％計算可抵減稅額，每戶上限為8萬元。也就是說，即使總所得不高，只要有股利所得，仍有機會透過申報拿回退稅。

近期有一位張先生詢問，2025年度總所得僅25萬元，遠低於課稅門檻，是否可以不報稅，進一步了解後發現，他的收入中包含股利所得。以這類所得較低的小資族來說，計算出來的可抵減稅額，往往會高於應納稅額，兩者差額即可申請退稅。張先生在國稅局輔導下完成申報，也順利領到這筆意外的退稅款。

國稅局強調，退稅並不會自動發生，納稅義務人仍須完成申報程序並經核定後，才能領到退稅。因此，只要有股利所得，即使整體所得未達起徵點，也建議仍要申報，避免讓自身權益白白流失。

此外，國稅局也建議，辦理申報時可優先選擇「直撥（轉帳）退稅」，只要填寫金融機構或郵局帳戶資料，退稅款就會在退稅日直接匯入帳戶，不僅節省時間，也更安全便利。

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