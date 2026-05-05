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2026報稅／玉山信用卡繳稅攻略 最高享0.4%回饋及多重分期優惠

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

迎接5月繳稅季，玉山銀行推出「金彩稅月」活動，提供多元且便利的繳稅方案，活動期間以玉山信用卡繳稅不僅免手續費，並可登錄活動選擇回饋或分期優惠二選一，完成指定任務還有機會參加抽獎，享多重好禮。

即日起至2026年6月4日前，持玉山信用卡繳綜所稅享0.1%回饋(上限10萬點玉山e point)，若使用玉山Unicard、熊本熊卡、世界卡或無限卡並綁定玉山帳戶自動扣繳，回饋最高0.3% (上限10萬點玉山e point)或選擇分期優惠；玉山理財/私銀會員則可享最高0.4%回饋(上限15萬點玉山e point)，同時享有6期0利率雙重優惠，若使用Pi卡則回饋P幣；喜歡航空哩程的卡友，可選擇玉山星宇航空聯名卡，享200元1哩，哩程回饋最高約0.6% (上限10萬哩)，是加速累積哩程的好時機。

為提升資金運用彈性，玉山提供6期0利率、12期3.3%優惠利率或18期4.5%優惠利率等分期方案。如有進一步資金需求，亦可參考「稅月如意，好利綻放」信貸活動，2026年6月30日前申請玉山信用貸款除享首期利率0.01%、貸款費用最高減免6,000元，更有機會抽中Apple iPad Air等好禮。此外，玉山銀行今年獨家攜手全支付合作，2026年6月4日前以玉山信用卡綁定全支付繳綜所稅免手續費，且享最高0.5%全點回饋(上限500點)，若為首次使用玉山信用卡綁定全支付且繳納綜所稅，再加碼0.5% (上限50點)，最高達1%全點回饋。

玉山推薦卡友使用玉山Wallet體驗行動繳稅服務，開啟玉山Wallet的「行動繳稅」功能，掃描稅單或申報系統產出的QR code，免輸入卡號及銷帳資訊，即可完成綜所稅與房屋稅繳納。此外，即日起至2026年5月31日前透過玉山Wallet行動繳稅繳納房屋稅並登錄，選擇一次付清享0.2%玉山e point回饋(上限50點)或單筆滿額享3期0利率，讓卡友享受輕鬆繳稅且便利的行動支付生活。以上活動皆須完成登錄，更多繳稅優惠詳情請見玉山信用卡官網 : https://event.esunbank.com.tw/credit/tax/index.html。

玉山銀行 信用卡 玉山

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