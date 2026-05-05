三個孫子繼承竟只算一人？國稅局揭遺產稅扣除額有限制

別以為「拋棄繼承改由孫子女繼承」就能多扣遺產稅。台北國稅局提醒，近期發現不少民眾誤解規定，以為讓子女全部拋棄繼承、改由孫子女繼承，就可以增加直系血親卑親屬扣除額，進而降低遺產稅，結果反而申報錯誤。

國稅局說明，若被繼承人為經常居住在我國境內的國民，且繼承人為直系血親卑親屬，確實可以依遺產及贈與稅法第17條規定適用扣除額。

不過，若原本親等較近的繼承人，像是子女辦理拋棄繼承，改由下一順位孫子女繼承，扣除額仍以原本可扣除的金額為上限，並不會因繼承人數變多而倍數增加。

舉例來說，大華（化名）過世後原本由兒子小華單獨繼承，小華誤以為拋棄繼承、改由自己的三名子女繼承，可以把扣除額從56萬元變成168萬元（56萬元×3人），因此向法院聲請拋棄繼承並據此申報。

不過國稅局審核後認定，扣除額仍只能維持56萬元，與小華未拋棄繼承時相同，無法因人數增加而提高。申報遺產稅時務必留意各項扣除額的適用條件與計算方式，避免因誤解規定而影響申報正確性。