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解決都更、爛尾樓窘境 實際興建仍可適用房地合一稅20％

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部日前公布最新「房地合一課徵所得稅申報作業要點」，彙整過去函釋，包括定明配偶相互贈與、連續繼承等方式取得房地之取得日、持有期間計算；獨資資本主或合夥組織合夥人與地主合作興建取得之房地於5年內交易，得適用20％稅率課稅；營利事業實際從事興建因故未能擔任起造人，提示相關證明經查核屬實者，得適用合併計稅規定等。

財政部官員指出，獨資及合夥組織不具法人格因為不具法人格，因此購買房地時，不能登記在公司之下，而是要登記於負責人或合夥人個人名義，課稅方式則是由獨資主或合夥人按個人房地合一所得稅課稅，納稅義務人為企業主本人。

過去爭點常發生於獨資或和活組織想要跟地主合作新建房屋，並於取得房地後出售，到底能否比照其他公司正常供給市場的營業活動以20％稅率計算。 官員解釋，從政策考量，若屬正常供給不動產市場的生產性營業活動屬蓋房屋出售之行為，不應受房地合一加重稅率影響，因此過去曾函示，獨資合夥營利事業與地主合作新建房地出售時也可按20％稅率課稅。

依規定營利事業（建商）興建房屋後進行「第1次移轉」之房地交易，其所得免按房地合一稅分開計算，而是直接併入「當年度營利事業所得額」，適用20％營所稅率。但在實務上常會遇到像是都更期間更換起造人、新建商接手爛尾樓等特殊情況。

官員解釋，針對這種非起造人但卻實際興建的情況，這次修訂辦法也修入規定，只要提出包括帳簿憑證、進料紀錄、施工紀錄、料工費證明或其他可證明實際興建之資料，經核實認定後可視為實際興建者，得適用20%營利事業所得稅率，可免去房地合一加重稅率。

另外，官員指出，過去條文只有簡單寫「房地」的部分，也趁這次修法將文字補充為房屋、土地、房屋使用權、預售屋、股權。官員強調，實務上原本就是如此認定，這次只是補充文字，並非調整制度。

房地合一 財政部

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