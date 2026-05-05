印度移轉訂價新制啟動 勤業眾信籲台商提前準備

印度所得稅新法4月1日起上路，全面更新移轉訂價資訊揭露與申報規範，企業未來在報稅時就必須同步揭露關係人交易的訂價依據與計算方式。勤業眾信稅務部會計師王珮眞提醒，此次稅務改革將提升台商企業在印度的受控交易資訊揭露與遵循壓力，並對既有的移轉訂價政策、申報流程及內部管理模式帶來實質影響。

在制度面上，最大變動是以Form 48取代原本的Form 3CEB。新表單要求企業在申報時，就要完整揭露關係人交易細節，包括交易性質與分類、採用的移轉訂價方法與利潤指標，以及常規交易價格的具體計算結果，並需與財報數字相互對應。這代表移轉訂價資料不再只是事後備查，而是直接成為稅局進行風險評估與交叉比對的核心依據，企業將提前面對檢視。

除了申報強度提高，關聯企業的認定標準也同步放寬。新法不再只看股權或形式上的控制關係，而是進一步納入實質控制與集團整體運作情形。即使沒有直接持股或董事派任，只要存在集中採購或銷售、對關鍵技術或系統高度依賴、資金融通或保證安排，或與單一關係人交易過度集中，都可能被認定為關聯企業，進而納入移轉訂價監管範圍。

新制強調申報資料的一致性與即時風險審查機制，企業不能再等到事後才準備文件，而是必須提前釐清交易定位與合理利潤水準。王珮眞提醒，2026至2027財年起的受控交易將全面適用新法，首次使用Form 48申報的期限為2027年10月底。

王珮眞建議，台商應及早盤點集團內關係人交易，從帳務、合約到訂價分析建立可互相勾稽的管理架構，同時強化內部合規流程並定期檢視政策與文件，才能在新制下有效控管稅務風險並維持營運透明度。