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在國外報過稅才懂！女主播讚台灣系統「簡直神蹟」 網爆共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
國際新聞主播林佳璇直言在國外報稅後，才真正體會到台灣系統的便利與效率。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
國際新聞主播林佳璇直言在國外報稅後，才真正體會到台灣系統的便利與效率。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

報稅季來臨！國際新聞主播林佳璇近日分享自身經驗，直言在國外報稅後回到台灣，才真正體會到國內系統的便利與效率，直呼「根本是神蹟」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

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林佳璇在社群平台「Threads」發文提到，經歷過加拿大的報稅後，再報台灣的，會感覺台灣的報稅系統……簡直是神蹟吧」，一句話道出強烈對比，釣出一票有海外經驗的網友深有同感。

貼文一出後，不少網友都表示「跟澳洲比也方便300萬倍」、「美國報稅超繁瑣，我每次都撐到最後，才願意坐在電腦前面報稅」、「經歷過美國的，我根本想直接向研發台灣報稅系統的人員行大禮」、「經歷過加拿大報稅，再報美國的，會感覺加拿大的報稅系統根本小菜一碟」、「一直都是神蹟大家卻不懂」、「台灣的辦事效率真的是世界一流的」、「台灣資訊軟體產業本來在世界就是有名的強」、「台灣報稅真的超快超方便」。

此外，還有網友回憶20年前台灣的報稅方式，指出當時還是要人工填寫申報，附一大堆扣繳憑單，再雙掛號寄到國稅局，後來財政部認真研究了幾年，推出網路報稅系統，慢慢精進到現在，幾乎按幾個鍵就申報完成，也不用檢附一堆資料。

事實上，現在多數民眾習慣使用手機或電腦快速報稅，本站日前報導，一名網友分享，自己在手機報稅時多做了一個「手動輸入」的步驟，就是帶入「房貸利息」的扣除額，最終試算的稅金大幅減少了3萬元稅金。

對此，不少網友都驚呼「進到修改環節一定要特別注意，一樣省了3萬多」、「天啊！我之前都忘記填，難怪繳了那麼多」，但也有人提醒報稅分為「標準扣除」與「列舉扣除」，想申報房貸利息，所有列舉項目（含醫療收據、捐贈、人身保險費、房貸利息等）的總和，必須超過當年度的「標準扣除額」才真正划算。

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