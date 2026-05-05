刮刮樂2款新品上架 總獎項超過367萬個、總獎金逾19.4億元

台灣彩券5日推出「麻將大賓果」與「金鑽999」2款刮刮樂新品，「麻將大賓果」每張售價新臺幣300元，總中獎率36%； 「金鑽999」每張售價200元，總中獎率27.55%。

「麻將大賓果」為熱銷益智延長型遊戲「麻將賓果」的全新升級版，頭獎與玩法都升級，結合最受歡迎的「麻將」主題與「連線」玩法，特別提供3個「FREE」符號增加連線成功的機會，連線越多獎金越高，要讓民眾隨時可以享受麻將聽牌與連線成功得獎金的樂趣，頭獎300萬元共有6個。

「金鑽999」每張售價200元，票面上以999純金條與黃鑽搭配，襯托出「賺久久」的旺財祝福， 2,000元（含）以上的獎項超過7萬個，頭獎200萬元共有3個。

上述2款新品總獎項超過367萬個，總獎金逾19.4億元。