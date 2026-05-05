借親友設戶籍會被加稅？稅務局揭多做一動作能解決

借戶籍會不會讓房屋稅變貴？不少家長為讓孩子就讀心儀學校，向親友「借放戶籍」，也引發屋主擔心稅負上升。台中稅務局表示，只要符合自住房屋要件，單純借放戶籍並不會直接影響房屋稅率，但仍有申報與查核細節要留意。

稅務局說明，房屋要適用自住住家用稅率，須同時符合三大條件，包括未出租、未供營業使用，且供本人、配偶或直系親屬實際居住並完成戶籍登記；此外，本人、配偶及未成年子女在全國持有房屋合計須在3戶以內。若僅是基於就學等因素借放戶籍，且仍符合上述條件，屋主仍可申請適用自住房屋稅率，不會因此被改課較高稅率。

不過，稅務局提醒，實務上申請時須填寫「設籍人無租賃關係申明書」，以證明設籍者與屋主間並無租賃關係，避免被認定為出租使用。此外，即便房屋原本已按自住稅率課徵，若有新增設籍人口，也可能被系統勾稽列為異常案件，屆時屋主仍需配合補件說明，否則可能影響原本適用的優惠稅率。

在申報時點方面，稅務局指出，房屋稅採按年計徵，並以每年2月最後一天作為納稅義務基準日。若房屋使用情形有變動，例如設籍狀況調整，應在每期房屋稅開徵40日前（通常為3月22日前，遇假日順延）向所在地稅捐機關申報；若逾期申報且導致稅額增加，將自次期才生效。

稅務局強調，經核定後若房屋使用情形未再變更，原則上不需重複申報，但民眾仍應留意設籍與實際使用是否一致，避免因形式不符而影響稅負。