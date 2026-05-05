已退照樣會被查！換屋族踩到這地雷 退稅須全數繳回

宜蘭稅務局即日起展開重購自用住宅用地退稅案件清查，清查作業將一路進行至10月底。稅務局提醒，民眾若曾申請重購退還土地增值稅，且仍在5年列管期間內，務必持續符合自用住宅用地規定，否則一旦被查獲違規，將被追回原已退還的稅款。

稅務局說明，所謂重購退稅，是指民眾在出售原自住房地後，再購買自用住宅用地，經核准後可退還原先繳納的土增稅。不過，為避免部分民眾在取得退稅後轉手出售或改作其他用途，稅務機關會對相關案件進行列管與清查。

此次清查對象，包含不論採「先賣後買」或「先買後賣」方式，只要已核准退還土增稅，且自重購土地完成移轉登記日起算仍在5年列管期間內，皆納入2026年度查核範圍。

稅務局強調，列管期間內，該筆土地必須持續供自用住宅使用，包括設立戶籍、未出租、未供營業使用等條件都必須維持。一旦發現有再次移轉、遷出戶籍，或改為出租、營業用途等情形，將視為不符規定，依法追繳當初退還的土地增值稅。

重購退稅雖可減輕換屋負擔，但後續使用條件同樣嚴格，民眾在申請前應充分了解規定，避免日後因不符資格而被補稅，影響自身權益。