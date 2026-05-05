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多屋族拚節稅！全台設籍一年新增33萬戶、這都最驚人

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。台灣房屋／提供
房市示意圖。台灣房屋／提供

5月是申報所得稅和繳納房屋稅的季節，觀察內政部不動產資訊平台資料，全台有設戶籍的住宅狀況，截至2025年底為止，全台有806.3萬住宅設有戶籍登記，與2024年底相比，增加了33萬1342宅，年增幅4.3%。

觀察六都和新竹縣市的變化，其中新北市年增宅數最多，達5.9萬宅，年增幅為4.1%，其次為台中市5.3萬宅，增幅5.8%，為六都之冠。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「囤房稅2.0」法案於2025年開徵，新制從各縣市歸戶，改為全國歸戶，並提高非自住房屋稅率，最高級距達4.8%，由於房屋稅計算基準日為2025年3月24日之前，因此當年掀起設籍潮，以便善用自用住宅的房屋稅節稅優勢。

其中新北市和台中市新增登記戶籍的宅數， 2025年都增加超過5萬宅以上，桃園市則增加約4.5萬，增幅也達5.7%。

張旭嵐指出，這三都近年重劃區推案量大，不乏投資型的多屋族持有，由於新房子的屋齡新、評定現值高，在囤房稅新制下，全國累進的房屋稅率也高，因此自住與非自住間的稅金差異大，也促使多屋族積極規劃分戶，將直系血親或成年子女戶籍遷移至其他稅負較重的住宅，以便登記為自用合法節稅。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，房屋稅1.2%自用住宅優惠，須屋主本人、配偶及直系親屬設籍，且全國最多僅限三戶。

非自用住宅較多的屋主，一般出租房屋稅率為1.5%~2.4%，空置房屋稅率則達2.0%~4.8%，申請公益出租或社會住宅，則可比照自住住家用房屋稅率以1.2%計稅，因此若想長期持有房產，可思考出租活化。

他表示，公益房東的租賃收入申報綜合所得稅時，還享有每月最多1.5萬元的免稅額；房客的租金支出，也可申報最高18萬元的特別扣除額抵稅，因此在稅務優惠的鼓勵下，近年的住宅租賃發展日漸活絡，市場透明度也有所提高。

示意圖。台灣房屋／提供
示意圖。台灣房屋／提供

全台設戶籍宅數。 資料來源：台灣房屋
全台設戶籍宅數。 資料來源：台灣房屋

內政部 台中市 囤房稅

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