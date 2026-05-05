企業繳罰鍰 不能列報損失

營所稅申報自5月1日開跑，財政部南區國稅局提醒營利事業注意，違反各種法規所繳納的罰鍰，不可列為費用或損失。

南區國稅局表示，企業若誤將交通罰單、食安裁罰或其他違規罰鍰列報為成本或損失，一經查獲，除需補稅外，還可能面臨加計利息甚至裁罰。

依《所得稅法》規定，營利事業計算所得時，僅能列報與本業及附屬業務相關的必要費用；至於違反法規所產生的各類罰鍰，包括交通違規罰鍰、違反環保或食安規定的裁罰，以及稅法中的滯報金、怠報金與滯納金等，均不得列為費用或損失。

實務上常見錯誤，包括公司將員工開車送貨產生的交通罰單直接入帳，或將違反食安、勞動或環保法規的裁罰金列入營業費用，甚至有企業誤把稅務罰鍰視為「必要支出」一併申報。

國稅局提醒，這些項目在會計處理上雖可能入帳，但報稅時必須主動調整減列，否則一旦被查核，不僅需補繳稅款，還可能被認定申報不實。