工廠房屋稅減半 須符三要件

5月房屋稅開徵，新竹縣稅務局表示，工廠房屋若要適用營業用房屋稅率減半課徵，須同時符合三大要件，包括合法登記工廠、供直接生產使用及自有房屋，缺一不可，否則仍須依一般稅率課徵。

稅務局說明，工廠須符合依《工廠管理輔導法》或工廠設立登記相關規定完成登記且仍有效的工廠；在使用性質上，也必須是直接投入生產活動的建物，例如生產廠房、倉庫、冷凍設備空間或研究化驗室等，才符合減半條件。

不過，並非所有廠區內建物都適用優惠。稅務局指出，像是守衛室、辦公室、會議室及員工餐廳等，屬於間接用途設施，不在減半範圍內；此外若是未取得使用執照的違章建築、後續增建未合法化廠房，或廠房空置未實際使用，都不符合優惠資格，仍須依實際用途，按營業用或非住家非營業用稅率課徵。