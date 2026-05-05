醫療院所自費收入 別漏報

醫療院所若低報自費收入，恐面臨補稅與裁罰雙重風險。財政部高雄國稅局指出，近期查核發現，部分診所雖已申報健保給付收入，但對於現金收取的自費醫療項目卻有短、漏報情形，一經查獲除須補稅外，還可能被處以罰鍰。

高雄國稅局舉例，一家泌尿科診所申報2023年執業收入時，帳面數字與健保署通報資料並無異常，但進一步查核後，卻發現該診所進貨大量包皮環切器及高價藥品，卻無法提出完整進貨及使用明細。

國稅局依據進貨情形與醫療項目收費標準推算，發現其申報自費收入明顯偏低，進一步掌握具體事證後，業者坦承有漏報情事，依法歸戶合夥人執行業務所得，補徵綜所稅高達233萬元，並依所得稅法規定處罰。

國稅局解釋，醫療院所收入來源主要分為健保給付與自費收入兩大類，以泌尿科為例，自費項目如男性不孕症治療、尿道碎石手術、攝護腺手術及包皮手術等，多以現金收取，較容易成為漏報高風險區。

部分業者誤以為未開立收據或未透過系統紀錄即可規避申報，實際上，稽徵機關可透過進貨資料、醫療耗材使用量及同業利潤結構交叉比對，一旦出現異常，即可能被列為查核對象。

國稅局指出，依規定，醫療院所提供醫療服務所收取的所有收入，不論是否屬健保給付或自費項目，均應據實申報為執行業務所得，若經查獲短漏報，除補徵稅款外，還可能依情節輕重處以罰鍰。

此外國稅局提醒，若醫療院所在尚未被檢舉或未經稽徵機關調查前，已發現有漏報情形，應自動補報補繳，爭取免罰，隨查核技術精進與跨機關資料整合，自費收入已成重點查核項目之一。