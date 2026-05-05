2026報稅／綜所稅申報 114萬戶達陣

5月報稅季展開，財政部統計，截至昨（4）日下午5時，已有114萬4,227戶完成綜所稅申報，等於約16％已完成報稅，成報稅早鳥族，多數為退稅案件。其中使用手機報稅達73.7萬戶，約占64%，是主流申報方式。

今年所得稅申報期間為5月1日至6月1日，因5月1日勞動節今年起為國定假日，未提供臨櫃服務，昨日是臨櫃報稅第一天。

依規定，只要申報期限內透過網路申報或稅額試算線上回復、語音回復，或5月11日前稅額試算向戶籍所在地國稅局書面確認，都可列入首批退稅對象。

財政部政務次長陳勇勝昨日前往台北國稅局視察報稅情況，櫃檯普遍出現排隊人潮。他指出，整體觀察臨櫃動線與服務情形，申報流程順暢度與現場人員服務均兼顧效率與品質，運作大致順暢。

完成申報案件中，退稅案件77萬4,494戶、繳稅案件23萬9,204戶，不補不退13萬529戶，以退稅案件最多，且以行動電話認證申報占比最重。

觀察申報方式，手機報稅已成主流。統計顯示，手機報稅達73萬7,215戶，占64%為最大宗；線上版28萬5,990戶，占25%；離線版12萬1,022戶，占11%，多數民眾已轉向網路申報。

陳勇勝表示，手機申報占比快速提升，建議民眾可多加利用手機或網路申報，避免集中於截止日前湧入臨櫃辦理。

陳勇勝提醒，今年報稅同步上路三大新制，直接影響民眾稅負。首先，每人基本生活所需費用調高至21.3萬元，較前一年度增加3,000元，預估約202萬人受惠；基本生活費採差額扣除機制，須以全戶人數計算後，與免稅額及各項扣除額比較，若仍有差額，可自所得中減除。

其次，長期照顧特別扣除額提高至每人18萬元，約有35萬戶受益，並維持排富規定；第三，人工生殖療程費用在符合政府補助條件下，扣除補助與保險給付後的自付額，可列報醫藥及生育費列舉扣除額，適用範圍更明確。

陳勇勝也試算不同家庭型態的課稅門檻，以單身者為例，年所得約62萬元以下可免繳綜所稅，若為三代同堂家庭，隨著扶養人數增加，免稅與扣除額提高，整體免稅門檻最高可達約218萬元。