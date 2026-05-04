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點錯網址個資秒被盜！報稅季驚見「假國稅局」催繳 官方揭破解神招

聯合新聞網／ 綜合報導
警方提醒，政府機關的官方網站必定以「.gov.tw」結尾，且絕對不會要求民眾提供銀行密碼或操作ATM。聯合報系資料照
警方提醒，政府機關的官方網站必定以「.gov.tw」結尾，且絕對不會要求民眾提供銀行密碼或操作ATM。聯合報系資料照

每年5月是綜合所得稅申報季，民眾忙著精算稅額、申報繳費的同時，詐騙集團也正虎視眈眈地「加班中」。為了防止民眾的血汗錢與個人資料遭竊，內政部警政署「165全民防騙」粉專特別發文示警，公開報稅季最常見的「3大詐騙套路」，呼籲民眾提高警覺，以免一不小心就人財兩失。

165全民防騙臉書粉專指出，詐騙集團常利用民眾對稅務流程的不熟悉，或是貪圖退稅小確幸的心理，設下各種陷阱。目前最猖獗的三大詐騙手法包括：

套路一：假退稅通知

歹徒會發送帶有不明連結的簡訊或電子郵件，誆稱民眾有一筆退稅金可領取，誘騙點擊連結並填寫銀行帳戶、信用卡等機密資料。

套路二：假冒國稅局催繳

詐騙集團假冒國稅局人員致電或傳訊，聲稱民眾逃漏稅或欠稅未繳，利用恐嚇語氣要求立刻匯款至指定帳戶，否則將面臨重罰。

套路三：假官方網站

不法份子會架設版面幾乎與官方網站一模一樣的「釣魚網站」，當民眾誤點進去並輸入身分證字號、信用卡號等資訊時，個資便瞬間外流。

為了避免民眾落入圈套，165全民防騙網也傳授了防護的「4大黃金守則」，只要牢記就能大幅降低受騙機率：

1.認明官方網址：政府機關的專屬網址一定是以「.gov.tw」結尾，民眾在輸入資料前務必仔細核對網址列。

2.絕不要求操作ATM：政府機關「絕對不會」打電話要求民眾提供銀行帳號、密碼，更不可能指示民眾前往操作ATM或網路銀行。

3.不明連結勿點擊：收到任何夾帶網址的不明簡訊或電子郵件，一律秉持「先查證、不點擊」的原則。

4.善用165專線：若接到任何與稅務相關的可疑電話或訊息，請立即撥打165反詐騙專線求證，避免輕易上當。

內政部 詐騙集團 報稅 國稅局

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