報稅季加入臨櫃申辦首日 逾114萬戶完成報稅

5月報稅季已於1日開始，4日更加入臨櫃申辦。據統計，截至下午5時為止，已經完成114萬4,227件綜所稅申報，其中手機報稅高達73.7萬件、比率來到64％。

由於5月1日勞動節今年開始為全國統一放假的國定假日，因此5月4日為臨櫃申報首日。據統計，截至下午5時為止，已經完成114萬4,227件綜所稅申報，其中手機報稅高達73.7萬件、比率來到64％。

目前已完成的申報案件中，需繳稅部分，辦理一般綜合所得稅申報者有23.9萬件、申報金額為132億8,076萬元，辦理綜合所得基本稅額申報者為268萬件、申報金額為4億499萬元；退稅部分，總計有77萬4,494件、金額為125億9,141萬元；不退不補案件為13萬529件。

財政部政務次長陳勇勝下午視察首日臨櫃報稅情況時表示，預估今年申報戶數超過700萬戶由於前幾天為國定假日，手機報稅比例來到6成5，與去年的4成3相比，成長很多。

陳勇勝提醒，今年所得稅有三大新制，調高每人基本生活所需之費用金額，為21.3萬元；自2025年1月1日起，長照特別扣除額每人每年扣除額度提高至18萬元，並維持排富規定，今年5月申報114年度綜合所得稅時可適用；人工生殖技術療程之醫療費用，只要經過財政部認可的補助方案，該療程費用減除政府補助及保險給付後，即可列報醫藥及生育費列舉扣除額。