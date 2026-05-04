台股成交量破兆、證交稅挹注健保？ 財政部：多聽不同的聲音

台股大盤今飆漲創高，預估成交量將會來到1.3兆。證交稅是否要挹注健保議題近日再被討論，財政部次長陳勇勝4日表示，初估證交稅收入約有20幾億元，但是否朝挹注健保規劃，仍要多聽聽不同的聲音。

AI帶動台股熱，大盤不僅數度衝上4萬點，日均成交量破兆已成為新常態。解決健保財務危機，行政院政務委員陳時中日前建議，將部分證交稅收入挹注健保。

陳勇勝今視察台北國稅局報稅情況，由於台股上市單日成交量破兆，會後他表示，初估今天證交稅將突破20億元。至於是否會朝挹注健保進行規劃，他表示，大家對於健保財政有永續的期待，也期待健保基金有較好的韌性，目前各界仍有不同的聲音，站在財政部的立場，現在要多聽聽不同的聲音；他強調仍需要討論。