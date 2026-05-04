快訊

伊朗軍方警告美軍擅闖荷莫茲下場！放話「安全通行須經伊方協調」

又震了！宜蘭南澳16時02分規模3.5地震 最大震度3級有感

日職／孫易磊投出危險球退場吞敗 林家正3安猛打二軍首轟出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

臨櫃報稅首日 綜所稅108萬件、手機報稅占6成5

中央社／ 台北4日電
114年度所得稅結算臨櫃申報今天正式開跑，台北國稅局中正分局下午湧入不少長輩現場報稅，在稅務人員協助下填寫稅單申報。記者許正宏／攝影
114年度所得稅結算臨櫃申報今天正式開跑，台北國稅局中正分局下午湧入不少長輩現場報稅，在稅務人員協助下填寫稅單申報。記者許正宏／攝影

今天是114年報稅臨櫃申報首日，財政部次長陳勇勝說明，截至下午2時20分，綜合所得稅全國申報件數已達108萬件，其中手機申報比例高達6成5，高於去年整體平均4成3。

由於5月1日適逢勞動節3天連假，今年報稅季自5月4日始提供臨櫃網路申報服務。陳勇勝也在今天下午前往台北國稅局中正分局，視察114年度綜合所得稅結算申報情形。

陳勇勝表示，截至今天下午2時20分，114年度綜合所得稅全國申報件數已達108萬件，營利事業所得稅約38萬件。

陳勇勝補充，今年所得稅申報有3大變革，包括每人基本生活所需費用（基本生活費）金額調升至新台幣21萬3000元，相較前年度增加3000元；長期照顧特別扣除額每人每年扣除額度提高至18萬元；人工生殖療程費用經政府核准補助可列報醫藥及生育費列舉扣除額。

比較民眾申報方式，陳勇勝說明，目前手機申報比例高達6成5，高於去年整體平均4成3，展現各地區國稅局多年努力成果，提醒民眾可善用手機申報管道，不用大排長龍，在家即可完成報稅。

同時，財政部今年也繼續舉辦全國性抽獎活動，納稅義務人於5月1日至6月1日使用手機完成報稅，即可獲得抽獎機會，最高可獨得現金5萬元，另外還有現金2000元至2萬元、200元至500元電子禮券等獎項，總獎金達525萬元。

納稅義務人 財政部 報稅

延伸閱讀

報稅季來了別慌！網友熱議六大「報稅QA」 申報方式、免稅門檻一次看懂

營所稅申報開跑 留意5大修正重點

他上網報稅多做「1步驟」省下3萬 財政部曝正確填法

2026報稅／170萬家企業別錯過！安永點名三大節稅工具

相關新聞

台股成交量破兆、證交稅挹注健保？ 財政部：多聽不同的聲音

台股大盤今飆漲創高，預估成交量將會來到1.3兆。證交稅是否要挹注健保議題近日再被討論，財政部次長陳勇勝4日表示，初估證交稅收入約有20幾億元，但是否朝挹注健保規劃，仍要多聽聽不同的聲音。

影／所得稅臨櫃申報正式開始 財政部籲多利用手機網路申報

114年度所得稅結算臨櫃申報今天正式開跑，台北國稅局中正分局下午湧入不少長輩現場報稅，在稅務人員協助下填寫稅單申報，財政部次長陳勇勝特別前往視察，提醒報稅民眾使用網路、手機申報，方便、快速並節省時間，

臨櫃報稅首日 綜所稅108萬件、手機報稅占6成5

今天是114年報稅臨櫃申報首日，財政部次長陳勇勝說明，截至下午2時20分，綜合所得稅全國申報件數已達108萬件，其中手機...

臨櫃申報首日起跑 財政部：108萬戶綜所稅完成報稅

5月報稅季開跑，受到勞動節連假影響，今日為臨櫃報稅首日，財政部次長陳勇勝前往台北國稅局視察報稅情況。他表示，統計至下午2時，綜所稅已完成108萬戶、營所稅完成38萬戶申報，也因為連假關係，手機報稅比例

2026報稅／培養下一個台灣之光 企業捐贈運動產業節稅再升級

財政部北區國稅局表示，運動產業發展條例（下稱運產條例）於去年7月23日修正，第26條新增營利事業捐贈經中央主管機關認可促進全民運動發展之賽事，支出得全數列為捐贈費用；第26條之2將捐贈費用加成減除比率

2026報稅／170萬家企業別錯過！安永點名三大節稅工具

報稅季來臨，今年約有170萬家企業須申報營所稅，企業若能及早盤點節稅工具，有機會有效降低稅負。安永聯合會計師事務所提醒，除既有制度外，三大新興節稅措施值得留意，包括AI與節能減碳投資抵減新制、運動產業

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。