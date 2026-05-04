臨櫃報稅首日 綜所稅108萬件、手機報稅占6成5

今天是114年報稅臨櫃申報首日，財政部次長陳勇勝說明，截至下午2時20分，綜合所得稅全國申報件數已達108萬件，其中手機申報比例高達6成5，高於去年整體平均4成3。

由於5月1日適逢勞動節3天連假，今年報稅季自5月4日始提供臨櫃網路申報服務。陳勇勝也在今天下午前往台北國稅局中正分局，視察114年度綜合所得稅結算申報情形。

陳勇勝表示，截至今天下午2時20分，114年度綜合所得稅全國申報件數已達108萬件，營利事業所得稅約38萬件。

陳勇勝補充，今年所得稅申報有3大變革，包括每人基本生活所需費用（基本生活費）金額調升至新台幣21萬3000元，相較前年度增加3000元；長期照顧特別扣除額每人每年扣除額度提高至18萬元；人工生殖療程費用經政府核准補助可列報醫藥及生育費列舉扣除額。

比較民眾申報方式，陳勇勝說明，目前手機申報比例高達6成5，高於去年整體平均4成3，展現各地區國稅局多年努力成果，提醒民眾可善用手機申報管道，不用大排長龍，在家即可完成報稅。

同時，財政部今年也繼續舉辦全國性抽獎活動，納稅義務人於5月1日至6月1日使用手機完成報稅，即可獲得抽獎機會，最高可獨得現金5萬元，另外還有現金2000元至2萬元、200元至500元電子禮券等獎項，總獎金達525萬元。