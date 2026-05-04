臨櫃申報首日起跑 財政部：108萬戶綜所稅完成報稅

5月報稅季開跑，受到勞動節連假影響，今日為臨櫃報稅首日，財政部次長陳勇勝前往台北國稅局視察報稅情況。他表示，統計至下午2時，綜所稅已完成108萬戶、營所稅完成38萬戶申報，也因為連假關係，手機報稅比例高達6成5。

今年所得稅結算申報期間為5月1日至6月1日，由於5月1日為國定假日，國稅局不提供臨櫃報稅服務，5月4日為國稅局臨櫃報稅服務首日，各地國稅局櫃檯也出現人潮。

提到今年報稅狀況，陳勇勝指出，預估今年申報戶數超過700萬戶，截至下午2時已完成108萬戶、營所稅完成18萬戶申報，由於前幾天為國定假日，手機報稅比例來到6成5，與去年的4成3相比，成長很多。

陳勇勝表示，今年所得稅有三大新制，調高每人基本生活所需之費用金額，為21.3萬元；自2025年1月1日起，長照特別扣除額每人每年扣除額度提高至18萬元，並維持排富規定，今年5月申報114年度綜合所得稅時可適用；人工生殖技術療程之醫療費用，只要經過財政部認可的補助方案，該療程費用減除政府補助及保險給付後，即可列報醫藥及生育費列舉扣除額。