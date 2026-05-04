2026報稅／170萬家企業別錯過！安永點名三大節稅工具

報稅季來臨，今年約有170萬家企業須申報營所稅，企業若能及早盤點節稅工具，有機會有效降低稅負。安永聯合會計師事務所提醒，除既有制度外，三大新興節稅措施值得留意，包括AI與節能減碳投資抵減新制、運動產業捐贈優惠，以及文創產業投資抵減，企業若未掌握，恐錯失節稅空間。

首先，AI與節能減碳投資抵減新制已正式上路。安永稅務服務部執業會計師葉柏良表示，企業若於2025年完成AI或節能減碳相關產品或服務的訂購與交付，且支出金額介於100萬元至20億元間，可在今年結算申報期限前，透過經濟部系統提出投資計畫及相關證明文件，完成線上申請。

在抵減方式上，企業可二擇一，一是按支出金額5%，一次抵減交貨當年度應納營所稅；二是按3%計算，自交貨年度起分三年抵減。葉柏良提醒，一經選定不得變更，且每年度抵減上限為當年度應納稅額的30%，企業應依自身獲利與資金規劃審慎評估。

其次，企業捐贈運動產業的費用認列也有所提高。依最新修正的運動產業發展條例，企業捐贈經主管機關認可的職業或業餘運動項目，在1,000萬元額度內，可適用較高比例列報費用。葉柏良指出，若於2025年7月24日前捐贈，可按150%列報費用；7月25日後則提高至175%。若捐贈對象為專案核准的重點運動業者或賽事主辦單位，同樣適用相關優惠。

最後，文創產業投資抵減亦是企業不可忽視的節稅工具。葉柏良表示，依文化創意產業發展法第27條之1規定，企業若投資文創產業並持有滿2年，自2026年起可就2025年度投資額，在20%限度內申報股東投資抵減。隨著政策持續推動，相關優惠有助引導資金投入文化創意領域，企業應提早規劃配置。