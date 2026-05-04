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2026報稅／報稅資金需求增 國泰人壽「超樹貸8」優利2.25%起

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國泰人壽「超樹貸8」保單借款利率優惠活動，申請期間自4月30日至6月30日止，優惠期間純增保單借款金額即享有線上2.25%，ATM及臨櫃2.5%優惠利率至7/7止。圖/國泰人壽提供
國泰人壽「超樹貸8」保單借款利率優惠活動，申請期間自4月30日至6月30日止，優惠期間純增保單借款金額即享有線上2.25%，ATM及臨櫃2.5%優惠利率至7/7止。圖/國泰人壽提供

隨著5月報稅季將近，國泰人壽為協助保戶靈活因應報稅開銷，即日起推出「超樹貸8」保單借款利率優惠活動，活動期間凡持有具保單價值準備金之新台幣保單，保單要保人即可於服務中心櫃台、ATM以及包含國泰人壽App、官網會員中心以及CVX遠距視訊服務平台等線上管道借款，無需額外審核、不綁約，若符合資格且透過線上管道借款享2.25%優惠利率，ATM、服務中心櫃台借款則為2.5%利率，陪伴保戶緩解資金壓力。

國泰人壽自2023年9月起，特別於年關、報稅季、開學前等高資金需求時點，推出「超樹貸」系列保單借款優惠方案，協助保戶因應短期資金周轉。

2025年12月推出的「超樹貸7」保單借款利率優惠活動反應熱烈，三個月活動期間申請件數逾9萬件。因應報稅季將至，今年接續推出「超樹貸8」保單借款優惠專案，讓保戶在需要時迅速取得資金支援。國泰人壽提醒，專案期間越早申辦，可享有越長的優惠利率期間；但須留意保單借款是以保單提供的保障為抵押，適用短期資金周轉需求，不宜作為長期理財工具。

國泰人壽「超樹貸8」保單借款利率優惠活動，申請期間自4月30日至6月30日止，優惠期間純增保單借款金額（借款且超過專案開始前餘額的部分）即享有線上2.25%，ATM及臨櫃2.5%優惠利率至7月7日止，並於7月8日起恢復各保單原借款利率計算。

舉例來說，若保戶於2026年4月29日前已借款30萬元，4月30日（至6月30日止）再透過國泰人壽App增借20萬元，則新申貸的20萬元可享有優惠利率至7月7日，另7月8日後的利息將適用原利率。

活動詳情可至官網查詢www.cathaylife.com.tw/cathaylife/，或詳見國泰人壽App活動頁面。

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