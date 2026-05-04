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關係人長期欠款不收 勤業眾信示警：恐被認定借貸

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信國內稅務服務負責人張瑞峰資深會計師。業者提供
勤業眾信國內稅務服務負責人張瑞峰資深會計師。業者提供

企業就算賺錢，也可能因資金調度出問題被稅局盯上。勤業眾信提醒，若公司長期放任關係企業欠款不收，或給予異常寬鬆的付款條件，稅局可能認定這其實是「變相借錢」，不但要補計利息收入，還可能被調整稅負。

勤業眾信國內稅務負責人張瑞峰指出，實務上不少企業會透過關係人之間的資金調度來維持營運，例如延長付款期限、暫不催收帳款等。但這類作法若缺乏合理商業理由，容易被稅局認定為資金貸與，一旦查核就會被要求補稅。

在查核實務上，稅局通常會先鎖定應收關係人款項金額較高的公司，要求提供明細及帳齡分析，並針對逾期款項逐一檢視原因。如果只是短期因素，例如客訴處理中、發票開立錯誤導致延遲請款，通常仍屬合理範圍；但若是因關係企業財務困難或資金無法匯出，則可能被認定為企業在提供資金融通。

勤業眾信稅務部協理黃莎蘅建議，企業應建立完善的應收帳款管理機制，特別是針對關係人交易，更要設定明確的追蹤與控管標準。依現行實務，只要應收帳款逾正常授信期限超過三個月且金額重大，若無法證明沒有借款意圖，就可能被認定為資金貸與。因此，企業應主動採取催收、法律行動或提出改善措施，並完整保存相關證明文件，以降低被調整稅負的風險。

此外，企業也要留意帳務分類。若一開始就打算不依正常期限收回款項，例如代墊費用，或後續決定延長還款時間，應將該筆款項轉列為「其他應收款」，並依法計算利息，而非繼續列在一般應收帳款中。

張瑞峰進一步指出，既然本質上屬於資金借貸，就必須符合常規交易原則，包括利率設定也要合理。實務上若參考臺灣銀行基準利率，且加權平均借款金額在3億元以下，通常可適用避風港規定，免進行複雜的移轉訂價分析。不過，如果利率低於市場水準，企業就需準備相關佐證，例如銀行借款利率或報價資料，證明條件合理。

企業在進行關係人交易時，不能只考慮資金調度的彈性，更要兼顧稅務風險控管。只要出現「長期不收款」或「條件異常寬鬆」的情況，就可能被認定為隱含借貸行為，成為稅局查核的重點。

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