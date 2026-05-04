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離婚財產分配不再是一人一半？律師：沒盡扶養義務者、法院有權裁定不分

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
新北地方法院書記官「小芳（化名）」指近5年書記官離職率極高，報到率屢創新低，甚至傳出補習班招收不到報考司法特考的考生，「書記官過勞和低薪，是血汗司法的現在進行式」。圖／聯合報系資料照片
新北地方法院書記官「小芳（化名）」指近5年書記官離職率極高，報到率屢創新低，甚至傳出補習班招收不到報考司法特考的考生，「書記官過勞和低薪，是血汗司法的現在進行式」。圖／聯合報系資料照片

另外一半不顧家、沒貢獻，離婚財產不一定平分！

以新北地方法院的一起判決為例，丈夫與阿美妻子結婚30餘年，丈夫結婚後期收入不穩且不負擔家計，甚至對妻兒暴力相向後離家，未盡扶養義務；反觀妻子則獨立經營美髮事業撐起家計。法院認定，剩餘財產分配的正當性基礎在於夫妻共同協力，若一方對家庭毫無貢獻卻能坐享其成，將有違公平。

婚姻貢獻不等值，法院判決破除財產「平分」迷思

針對此案，妻子主張丈夫對財產增加毫無貢獻，應免除其分配額，即一毛都不分。然而法院審理後認為，雙方婚姻前期感情尚稱融洽，丈夫並非全程「零付出」，僅是在近年才轉趨消極。最終衡酌雙方對家庭心力的落差，法院並未完全免除分配，而是將丈夫原可請求的一半數額進行酌減，以此平衡雙方在婚姻中的實質勞力與金錢付出。

修法具體化：家事勞動與子女養育成關鍵

為了避免法官裁量權缺乏具體依據，新修正條文明確列出法院判斷「不公平」的具體指標，包含家事勞動、子女照顧養育、分居時間久暫及雙方經濟能力等。這項變革讓家務勞動者或主要經濟支柱者的權益，獲得更精確的保障，並使裁判結果，更貼近社會現狀與公平原則。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。

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