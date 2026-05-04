快訊

龍科3期擴建復活 傳台積電埃米級製程進駐

川普稱啟動人道行動 協助中立船隻駛離荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

出租戶數 雙位數成長

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

房屋稅2.0（囤房稅2.0）透過稅率差距，鼓勵多屋族將空屋提供出租。財政部日前公布最新統計，今年期房屋稅核定整體出租房屋件數約40.85萬戶，與去年上路首年相比增加5.96萬戶、年增17.08％，其中一般包租代管、社宅包租代管戶數皆有雙位數成長。

鼓勵多屋族釋出空屋，房東若將房屋出租，申報租賃所得達租金標準，房屋稅可適用較低的1.5％至2.4％；若是將房屋供社會住宅（包租代管）或公益出租使用，仍適用稅率1.2％。

據統計，今年期房屋稅核定整體出租房屋件數約40.85萬戶，較囤房稅2.0第一年相比增加5.96萬戶、成長17.08％；對照未有效使用的閒置房屋來看，囤房大戶戶數約111.66萬戶，較114年期減少2.06萬戶、減少1.81％。

公益 財政部 囤房稅

延伸閱讀

2026報稅／有殼族房租扣抵 五個條件

未立稅籍老屋出售 沒優稅

2026報稅／減稅紅包來了 230萬戶受惠

自住宅優稅 留意設籍規定

相關新聞

新聞中的法律／職場霸凌入法 三面向聚焦

職場霸凌樣態百百種，勞動部職安署近期預告「職場霸凌防治準則」及「地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」，讓雇主及勞工都能有更明確遵循依據，並明確建立一套可操作的申訴、調查與處理機制，對企

出租戶數 雙位數成長

房屋稅2.0（囤房稅2.0）透過稅率差距，鼓勵多屋族將空屋提供出租。財政部日前公布最新統計，今年期房屋稅核定整體出租房屋件數約40.85萬戶，與去年上路首年相比增加5.96萬戶、年增17.08％，其中

他上網報稅多做「1步驟」省下3萬 財政部曝正確填法

現在多數民眾習慣使用手機或電腦快速報稅，但系統自動帶入的資料真的齊全嗎？先前有網友分享，自己在手機報稅時多做了一個「手動輸入」的步驟，竟然一口氣省下了超過3萬元的稅金，讓不少苦主紛紛哀號：「前幾年都沒

2026報稅／公股銀瞄準大額繳稅、財管、頂級卡戶

根據公股銀行統計，往年綜所稅繳稅期間，公股銀信用卡的簽帳金額會比一般月份成長約五至八成。今年各公股銀行也鎖定繳稅大戶、財管客戶以及頂級卡戶推出刷卡繳稅0.36～0.66%不等的回饋，或贈送即享券方案、

2026報稅／刷卡繳稅 銀行優惠車拚…富邦最高回饋0.66%

報稅季來臨，攤開六大銀行推出的回饋優惠方案，其中，台北富邦銀行針對高資理財客戶祭出最高回饋0.66%；中國信託銀行針對現金、點數、哩程加碼或分期零利率推出多元回饋；台新銀行則主打12期零利率，並享最高

2026報稅／綜所稅申報 手機占大宗

綜所稅申報昨（1）日上路，報稅人潮持續湧入。根據財政部最新統計，截至昨日下午5時，全國已完成申報33萬4,801件。其中，手機報稅仍占最大宗，達24萬2,367件、占比72%，線上版為6萬1,960件

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。