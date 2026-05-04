出租戶數 雙位數成長

現在多數民眾習慣使用手機或電腦快速報稅，但系統自動帶入的資料真的齊全嗎？先前有網友分享，自己在手機報稅時多做了一個「手動輸入」的步驟，竟然一口氣省下了超過3萬元的稅金，讓不少苦主紛紛哀號：「前幾年都沒

2026-05-03 12:32