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出租戶數 雙位數成長
房屋稅2.0（囤房稅2.0）透過稅率差距，鼓勵多屋族將空屋提供出租。財政部日前公布最新統計，今年期房屋稅核定整體出租房屋件數約40.85萬戶，與去年上路首年相比增加5.96萬戶、年增17.08％，其中一般包租代管、社宅包租代管戶數皆有雙位數成長。
鼓勵多屋族釋出空屋，房東若將房屋出租，申報租賃所得達租金標準，房屋稅可適用較低的1.5％至2.4％；若是將房屋供社會住宅（包租代管）或公益出租使用，仍適用稅率1.2％。
據統計，今年期房屋稅核定整體出租房屋件數約40.85萬戶，較囤房稅2.0第一年相比增加5.96萬戶、成長17.08％；對照未有效使用的閒置房屋來看，囤房大戶戶數約111.66萬戶，較114年期減少2.06萬戶、減少1.81％。
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