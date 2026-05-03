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他上網報稅多做「1步驟」省下3萬 財政部曝正確填法

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾報稅情境示意圖，非新聞當事人、非新聞現場。圖／AI生成
民眾報稅情境示意圖，非新聞當事人、非新聞現場。圖／AI生成

現在多數民眾習慣使用手機或電腦快速報稅，但系統自動帶入的資料真的齊全嗎？先前有網友分享，自己在手機報稅時多做了一個「手動輸入」的步驟，竟然一口氣省下了超過3萬元的稅金，讓不少苦主紛紛哀號：「前幾年都沒填，損失慘重！」

一名網友在Threads上發文分享報稅心得，指出自己在確認申報資料時，意外發現系統竟然沒有自動帶入「房貸利息」的扣除額。經過他手動補登相關資料後，最終試算的稅金大幅減少了3萬多元，讓他忍不住直呼這招雖然是「已知用火，但是很珍貴的火！」

這篇貼文迅速吸引近80萬人次瀏覽，許多有房貸的網友紛紛產生共鳴，留言附和：「沒有自動帶入+1，進到修改環節一定要特別注意，一樣省了3萬多」、「我也沒被自動帶入，還得自己去申請利息單，但銀行明明說他們都有上傳」、「天啊！我之前都忘記填，難怪繳了那麼多」。

不過，這招「手動節稅」的秘訣並非人人都適用。內行網友特別在留言區點出報稅分為「標準扣除」與「列舉扣除」，且簡易申報無法使用列舉。想申報房貸利息，所有列舉項目（含醫療收據、捐贈、人身保險費、房貸利息等）的總和，必須超過當年度的「標準扣除額」才真正划算。

依照規定，申報購屋借款利息時，必須先扣除納稅義務人該年度領取的「銀行存款利息」，剩下的餘額才能進行列舉扣除。而房屋的利息僅限於第1類「購置房屋」所產生的借款利息才能計入，其他信貸或非購屋利息無法適用。

針對購屋借款利息未自動帶入的狀況，財政部也給出了官方的操作指引。民眾登入網路（含手機）申報系統後，可依照以下步驟補登：

1.手動勾選或加總：國稅局會向金融機構蒐集部分資料，民眾可自行勾選1筆符合規定的資料「手動帶入」；若同一間房屋有多筆房貸，請自行加總利息後，修改為實際發生的金額。

2.填寫必備欄位：輸入房屋取得日期、繳息期間（例如：114年1月1日至114年12月31日）、設戶籍者資料，以及「房屋坐落地址」或「房屋稅籍編號」（兩者擇一）即可新增。

3.上傳證明文件：申報資料上傳完成後，點擊「申報附件上傳」按鈕，進入系統上傳相關證明文件。

4.免附單據例外情況：若是直接依照系統下載或國稅局查調的扣除額資料進行申報，則可免附繳息單據，但仍須依規定檢附其他的設籍等證明文件。

房貸 財政部 報稅 稅金

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