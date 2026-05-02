公股銀挺綠電 第1季綠能放款餘額續增

財政部鼓勵公股銀行衝刺綠能放款，根據業者統計，今年第1季各公股行庫對綠能產業放款餘額多續呈年增，尤其在離岸風電方面，隨著海能風電（Formosa 2）等大型專案持續推進，拉抬放款餘額顯著成長。

為響應政策與市場需求，公股金融機構擴大綠能授信支持，協助客戶辦理專案融資及聯貸籌組，除鎖定大型離岸風電及太陽能相關聯貸、專案融資案件，也將眼光投向地熱發電、綠能產業鏈中下游供應商等。

兆豐銀說明，今年第1季綠能放款餘額年增逾2成，案件以離岸風電及太陽光電為主，分占約3成以上，尤其離岸風電方面，隨大型專案持續推進，放款餘額較去年同期顯著成長，後續將持續聚焦具備穩定現金流、完善風險分攤機制的再生能源專案，並審慎評估參與。

華銀表示，今年第1季綠色放款餘額約376億元，年增約60億元，以太陽能光電及離岸風電為大宗，其中離岸風電較去年同期增加167.5%。未來將配合綠能產業政策，關注相關產業資金需求，如離岸風電案場開發商及相關供應鏈業者，並積極評估地熱發電的技術成熟度，掌握專案融資商機。

一銀說明，今年第1季綠能放款餘額近270億元、年增約31%，以離岸風電產業為大宗，約占53%；太陽能產業約占41%，再生能源創能產業約占6%。整體而言，主要是參貸海能離岸風電589億元聯貸案，拉抬授信餘額年增。

一銀強調，發展綠色能源為台灣能源轉型政策重中之重，將響應政府政策、積極評估包含大型離岸風電及太陽能相關聯貸案與專案融資等案件，並秉持「審慎評估、擇優承作」原則，挑選知名、大型且具豐富開發實績的開發商融資案件進行評估。

彰銀表示，過去1年積極參與大型離岸風電專案融資，更在多個指標案件中擔任重要職能，例如去年初籌組、區塊開發3-1期指標案件渢妙離岸風電計畫，即擔任「國家融資保證額度管理銀行」，另參加大彰化西南離岸風場及海能風場專案等。

據彰銀統計，今年第1季離岸風電放款餘額已逾130億元，較去年同期倍增，另在太陽能方面，放款餘額約26億元，與去年同期相當。未來將視離岸風電案場股東背景、融資利率條件等因素擇優參與，持續扮演國家能源轉型資金提供者與投資者角色。

合庫銀說明，今年第1季仍以太陽光電及離岸風電案件為主，另涵蓋再生能源供應鏈相關產業，整體結構與市場趨勢差異不大，首季綠電及再生能源產業放款較去年底增加約400億元、較去年同期則增加約165億元，考量個案進度及撥款時點，各類型占比仍有波動，難與去年同期直接比較。

合庫銀表示，後續將視市場案源與風險條件審慎評估，持續關注離岸風電及太陽光電等大型專案機會，但不以特定類型為唯一重點，亦會評估供應鏈及其他再生能源領域，整體策略仍以穩健推動為原則。

台企銀說明，針對從事綠電及再生能源產業的企業，或投入淨零轉型、節能減碳等技術研發及設備投資等有資金需求者，提供優利融資服務，並爭取承作永續績效連結貸款，依據企業的企業環境、社會及公司治理（ESG）指標或減碳成效，給予相對應的利率優惠。

台企銀表示，今年第1季離岸風電放款餘額較去年同期成長約182%；對於離岸風場興建規模擴大，將持續協助電力供應業取得融資，並視產業發展情形參與相關聯貸案件。

土銀說明，近1年綠能放款成長比率約10%，未來將打造可持續的綠能金融生態圈，進一步推動業務發展並創造可衡量的永續效益。

土銀提到，除了大型開發案，也關注綠能產業鏈中下游供應商，持續支持ESG永續連結貸款、政府重大公共建設及具備核心技術等產業，在維持資產品質與嚴控風險的前提下，將綠能產業列為重點授信領域，並適時依整體產業景氣調整授信策略。

台銀說明，將配合金管會「綠色及轉型金融行動方案」 ，持續憑藉專業融資規劃能量，支持企業加速技術升級與淨零轉型，引領產業創新，共創環境與經濟的永續價值。