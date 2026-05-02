2026報稅／公股銀瞄準大額繳稅、財管、頂級卡戶

根據公股銀行統計，往年綜所稅繳稅期間，公股銀信用卡的簽帳金額會比一般月份成長約五至八成。今年各公股銀行也鎖定繳稅大戶、財管客戶以及頂級卡戶推出刷卡繳稅0.36～0.66%不等的回饋，或贈送即享券方案、額外加碼禮，盼能提升客戶黏著度。

彰銀（2801）針對高額綜所稅客戶最高回饋率0.66%；指定卡別（頂級卡）再享加碼最高15,000元回饋；華南銀行針對財富管理領航會員繳納綜所稅，登錄享六期或12期分期零利率；若今年1月至6月新增一般消費達5萬元且稅款一次付清，最高享0.5%刷卡金回饋，上限10萬元。

第一銀行今年針對理財戶特別提供0.36%刷卡金回饋，每戶上限10萬元，若綜所稅額達500萬元（含）以上，額外加碼1萬元刷卡金，若單筆綜所稅額達1,000萬元（含）以上，使用GLORY+世界卡、義享天地聯名卡、鈦金商旅卡、雙幣卡、桃園卡及iLEO信用卡繳付，可再獲得5,000元專屬加碼禮，總回饋金額最高可達11萬5,000元。

合庫銀行今年針對綜所稅推出「繳稅金額級距」回饋機制，針對繳納綜所稅達1,000萬元（含）以上的客戶可享現金回饋0.36%（上限10萬元）；若持世界卡、漢來美食世界卡繳稅金額同樣達1,000萬元（含）以上，除了享有上述0.36%原優惠方案外，還能額外再獲贈5,000元SOGO禮券，提供大額繳稅戶雙重回饋。

兆豐銀行針對繳稅金額達1,000萬以上高額客戶，推出一次付清贈8,000元即享券方案；台企銀（2834）則針對繳稅大戶，只要在今年1月1日前已開立台灣企銀台幣存款帳戶者，使用台灣企銀信用卡繳納單筆稅額達200萬元以上且未申辦分期付款，可享0.38%刷卡金回饋，每戶回饋上限10萬元，限量回饋30名（須登錄）。