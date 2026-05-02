2026報稅／綜所稅申報 手機占大宗

綜所稅申報昨（1）日上路，報稅人潮持續湧入。根據財政部最新統計，截至昨日下午5時，全國已完成申報33萬4,801件。其中，手機報稅仍占最大宗，達24萬2,367件、占比72%，線上版為6萬1,960件、占19%，離線版則為3萬474件、占9%，行動裝置報稅已成為民眾首選。

進一步觀察課稅結果，目前仍以退稅案件為主。統計顯示，退稅件數達23萬7,905件、金額約40億6,251萬5,000元，明顯高於繳稅案件；繳稅部分，一般綜所稅申報件數為6萬2,978件、金額約32億3,772萬3,000元；另有採基本稅額申報者55件、金額約3,868萬6,000元；不補不退案件則有3萬3,918件，整體結構與往年相近。

若與去年首日相比，今年申報節奏略為放緩，主要與5月1日勞動節改為全國放假有關，各地國稅局未開放臨櫃服務，使部分原本仰賴現場申報的民眾延後辦理，進而影響首日申報量表現。

統計顯示，去年報稅首日申報件數達43萬1,156件，高於今年的33萬4,801件，減少約二成；退稅規模方面，去年退稅金額約51億元，也略高於今年的40億餘元。不過，整體報稅結構並未出現明顯改變，手機報稅占比持續維持高檔，退稅案件仍為主力。

從地區分布來看，北區國稅局申報件數達13萬5,638件，居各區之冠，占全國約四成，顯示人口與申報量高度集中；其次為中區7萬5,593件、南區5萬1,090件、高雄4萬0,819件，以及台北3萬1,661件。