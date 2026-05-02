快訊

不斷更新／連假第2天出遊北返車潮齊發 國道避18地雷路段 好走時間曝

聽新聞
0:00 / 0:00

2026報稅／綜所稅申報 手機占大宗

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

綜所稅申報昨（1）日上路，報稅人潮持續湧入。根據財政部最新統計，截至昨日下午5時，全國已完成申報33萬4,801件。其中，手機報稅仍占最大宗，達24萬2,367件、占比72%，線上版為6萬1,960件、占19%，離線版則為3萬474件、占9%，行動裝置報稅已成為民眾首選。

進一步觀察課稅結果，目前仍以退稅案件為主。統計顯示，退稅件數達23萬7,905件、金額約40億6,251萬5,000元，明顯高於繳稅案件；繳稅部分，一般綜所稅申報件數為6萬2,978件、金額約32億3,772萬3,000元；另有採基本稅額申報者55件、金額約3,868萬6,000元；不補不退案件則有3萬3,918件，整體結構與往年相近。

若與去年首日相比，今年申報節奏略為放緩，主要與5月1日勞動節改為全國放假有關，各地國稅局未開放臨櫃服務，使部分原本仰賴現場申報的民眾延後辦理，進而影響首日申報量表現。

統計顯示，去年報稅首日申報件數達43萬1,156件，高於今年的33萬4,801件，減少約二成；退稅規模方面，去年退稅金額約51億元，也略高於今年的40億餘元。不過，整體報稅結構並未出現明顯改變，手機報稅占比持續維持高檔，退稅案件仍為主力。

從地區分布來看，北區國稅局申報件數達13萬5,638件，居各區之冠，占全國約四成，顯示人口與申報量高度集中；其次為中區7萬5,593件、南區5萬1,090件、高雄4萬0,819件，以及台北3萬1,661件。

手機 報稅 財政部

延伸閱讀

2026報稅／首日上午湧入15萬件申報 手機占7成、退稅居多

2026報稅／減稅紅包來了 230萬戶受惠

2026報稅／報稅季5月1日起跑 手機報稅手把手五步驟看這裡！

所得稅申報明天開跑 財政部提醒千萬不要做這件事

相關新聞

2026報稅／刷卡繳稅 銀行優惠車拚…富邦最高回饋0.66%

報稅季來臨，攤開六大銀行推出的回饋優惠方案，其中，台北富邦銀行針對高資理財客戶祭出最高回饋0.66%；中國信託銀行針對現金、點數、哩程加碼或分期零利率推出多元回饋；台新銀行則主打12期零利率，並享最高

2026報稅／綜所稅申報 手機占大宗

綜所稅申報昨（1）日上路，報稅人潮持續湧入。根據財政部最新統計，截至昨日下午5時，全國已完成申報33萬4,801件。其中，手機報稅仍占最大宗，達24萬2,367件、占比72%，線上版為6萬1,960件

2026報稅／手足搶報扶養怎處理？國稅局四步驟判斷 避重複申報釀爭議

報稅常見的「搶報扶養」爭議有解。南區國稅局提醒，若子女或晚輩同時申報扶養父母、祖父母，卻無法協調由誰列報免稅額，國稅局會依財政部訂定的「四大判斷順序」認定，最後由實際主要照顧的人列報，避免重複申報造成

2026報稅／首日衝破33萬件完成申報！手機報稅占72%成主力 退稅金額曝光

綜所稅申報1日上路，報稅人潮持續湧入。根據財政部最新統計，截至下午5時，全國已完成申報33萬4,801件，較上午大幅增加逾18萬件，顯示首日申報動能快速升溫。其中，手機報稅仍占最大宗，達24萬2,36

營所稅申報開跑 留意5大修正重點

114年度營利事業所得稅結算申報5月開跑，今年營所稅結算申報書共有5大修正重點，包括依產業創新條例新增「人工智慧產品或服...

2026報稅／香油錢可以、點光明燈不行？捐贈扣除額眉角一次看

報稅季登場，不少民眾想透過「捐贈扣除額」節稅，但最常見的錯誤，其實是把「有對價關係」的支出當成捐款申報，最後不但被國稅局剔除，還可能面臨補稅風險。國稅局提醒，像是點光明燈、安太歲、參加法會，甚至繳交社

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。