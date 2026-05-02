2026報稅／刷卡繳稅 銀行優惠車拚…富邦最高回饋0.66%

報稅季來臨，攤開六大銀行推出的回饋優惠方案，其中，台北富邦銀行針對高資理財客戶祭出最高回饋0.66%；中國信託銀行針對現金、點數、哩程加碼或分期零利率推出多元回饋；台新銀行則主打12期零利率，並享最高0.5%刷卡金回饋。

台北富邦銀行推出綜所稅刷卡優惠，除了提供免手續費外，一次付清刷卡金回饋或分期優惠二選一。在一次付清方面，針對恆富、智富理財會員享最高0.66%刷卡金回饋、穩富理財會員享最高0.5%刷卡金回饋。一般存戶若單筆繳稅滿30萬元，最高享0.36%刷卡金回饋，分別都有歸戶回饋上限。另外，分期優惠方面，理財會員及存戶可享三期零利率優惠；一般富邦卡卡友則可享不限金額、12期以上（含）前三期免息。

2026年六大銀行刷卡繳稅回饋優惠

台新銀行針對私銀及財管會員刷卡繳稅，單筆滿12萬元可享12期零利率，不限金額也提供三期、六期零利率，另外，同享最高0.4%回饋，若搭配Richart萬事達卡或任一JCB卡，單筆滿20萬元可再加碼0.1%，合計最高回饋0.5%。一般卡友也同樣可享最優分12期零利率，或選擇最高0.2%回饋方案。

國泰世華銀行針對全卡友單筆繳稅滿3,000元，享三、六期零利率；世界卡卡友則獨享最高12期零利率。針對大額納稅人，刷指定卡別單筆繳稅滿額最高享0.3%小樹點回饋；單筆滿1,600萬元以上加碼再贈5萬點小樹點回饋。

中國信託銀行則是刷LINE Pay卡、商旅鈦金卡繳納綜所稅，可享0.1%回饋無上限；選擇uniopen聯名卡、和泰聯名卡最高可享0.4%回饋。若刷華航聯名卡或ANA聯名卡繳稅，享哩程優惠，每300元回饋1哩，依哩程價值試算，最高約回饋0.5%。

玉山銀行針對全卡友繳綜所稅，推出0.1%回饋（上限10萬）等。

永豐銀行則是針對刷永傳世界卡繳稅，最高可享0.38%刷卡金（上限15萬）及六期零利率等。