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2026報稅／手足搶報扶養怎處理？國稅局四步驟判斷 避重複申報釀爭議

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
南區國稅局提醒，若子女或晚輩同時申報扶養父母、祖父母，卻無法協調由誰列報免稅額，國稅局會依財政部訂定的「四大判斷順序」認定，最後由實際主要照顧的人列報，避免重複申報造成爭議或被剔除。報稅示意圖。圖／本報資料照片
南區國稅局提醒，若子女或晚輩同時申報扶養父母、祖父母，卻無法協調由誰列報免稅額，國稅局會依財政部訂定的「四大判斷順序」認定，最後由實際主要照顧的人列報，避免重複申報造成爭議或被剔除。報稅示意圖。圖／本報資料照片

報稅常見的「搶報扶養」爭議有解。南區國稅局提醒，若子女或晚輩同時申報扶養父母、祖父母，卻無法協調由誰列報免稅額，國稅局會依財政部訂定的「四大判斷順序」認定，最後由實際主要照顧的人列報，避免重複申報造成爭議或被剔除。

依規定，只要納稅義務人或配偶的直系尊親屬年滿60歲，或未滿60歲但無謀生能力，且確實由納稅人扶養，就可以列報免稅額。不過，實務上常出現兄弟姊妹「各自申報」的情況，因此財政部已在去年訂出統一認定原則，讓各地國稅局有一致標準。

認定順序共有四步驟。第一，優先看被扶養者本人的書面意願，由其指定由誰申報；第二，若本人未表示，則看扶養人之間是否有協議；第三，若有監護宣告，則由登記的監護人申報；第四，如果以上都無法判定，國稅局就會回到最關鍵的一點，實際誰在照顧。

所謂「實際扶養」，不是只看誰偶爾給錢或探視，而是綜合判斷，包括是否同住、誰負責日常生活、醫療與長照費用、保險支出，甚至是否列為健保依附眷屬等，共有11項指標會一併審酌，找出真正主要負擔照顧責任的人。

過去曾有一對姐弟同時申報扶養高齡且失智的父親，姐姐提供購買營養品、尿布及探視紀錄，弟弟則提出支付安養機構費用、安排就醫與生活照護等證明，由於雙方無法協調、父親也無法表達意願，最終國稅局依照實際扶養事實判斷，由負擔主要照護責任的弟弟列報免稅額。

國稅局提醒，若家中有共同或輪流扶養長輩的情況，報稅前最好先協調清楚，或請長輩出具書面同意由誰申報，否則一旦重複列報，不僅會被剔除，還可能影響整體申報結果。

國稅局 免稅額 報稅 財政部

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