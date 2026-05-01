2026報稅／首日衝破33萬件完成申報！手機報稅占72%成主力 退稅金額曝光

綜所稅申報1日上路，報稅人潮持續湧入。根據財政部最新統計，截至下午5時，全國已完成申報33萬4,801件，較上午大幅增加逾18萬件，顯示首日申報動能快速升溫。其中，手機報稅仍占最大宗，達24萬2,367件、占比72%，線上版為6萬1,960件、占19%，離線版則為3萬474件、占9%，行動報稅主導地位持續鞏固。

由於今年5月1日勞動節已改為全國放假，各地區國稅局未開放臨櫃報稅及查調所得與扣除額服務，也使申報需求幾乎全面轉向線上與手機端。從實際申報情況來看，短短一天內手機報稅件數即突破24萬件，不僅撐起整體申報量，也顯示民眾已逐漸習慣透過行動裝置完成報稅流程。

進一步觀察課稅結果，目前仍以退稅案件為主。統計顯示，退稅件數達23萬7,905件、金額約40億6,251萬5千元，明顯高於繳稅案件。繳稅部分，一般綜所稅申報件數為6萬2,978件、金額約32億3,772萬3千元；另有採基本稅額申報者55件、金額約3,868萬6千元；不補不退案件則有3萬3,918件。

從地區分布來看，北區國稅局申報件數達13萬5,638件，居各區之冠，占全國申報案件量約4成，顯示人口與申報量高度集中；其次為中區7萬5,593件、南區5萬1,090件、高雄4萬819件，以及台北3萬1,661件。