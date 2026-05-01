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2026報稅／香油錢可以、點光明燈不行？捐贈扣除額眉角一次看

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
光明燈、安太歲或參加法會不能列為扣除額。示意圖／AI生成 蔡惠萍
光明燈、安太歲或參加法會不能列為扣除額。示意圖／AI生成 蔡惠萍

報稅季登場，不少民眾想透過「捐贈扣除額」節稅，但最常見的錯誤，其實是把「有對價關係」的支出當成捐款申報，最後不但被國稅局剔除，還可能面臨補稅風險。國稅局提醒，像是點光明燈安太歲、參加法會，甚至繳交社團入會費、年費，都不符合捐贈扣除要件，報稅前務必先確認。

依規定，個人要列報捐贈扣除額，必須同時符合三個條件，包括捐贈對象須為依法立案的教育、文化、公益或慈善團體；支出須屬「無對價關係」；並且要取得合法捐贈收據正本。

針對常見爭議，KPMG安侯建業稅務投資部經理柯沛誼提醒，許多民眾會將點光明燈、安太歲或參加法會的費用誤認為捐贈，但從稅法角度來看，這類支出其實帶有「對價關係」，等同於向神明請求庇佑、順遂等服務，本質上屬於有償行為，因此不能列為扣除額。

她進一步說明，只有在完全沒有回饋、沒有指定用途的情況下，例如單純投入香油錢，才屬於無償捐贈，可以考慮列報扣除。此外，捐贈對象也必須具備合法資格，例如完成財團法人登記的寺廟或公益團體，其開立的收據才具稅法效力；若是未立案的小型寺廟或民間團體，即使有收據，也不能作為扣除依據。

除了宗教支出外，另一常見錯誤是將社團入會費或年費列為捐贈。國稅局指出，這類費用是為取得會員權益所支付，性質上屬於對價支出，同樣不符合捐贈扣除條件。

至於可列舉扣除的捐贈範圍，主要為對教育、文化、公益及慈善團體的捐款，金額以不超過綜合所得總額20%為限。不過，若是捐贈政府機關、國防勞軍、博物館或文化資產維護等特定用途，則不受20%上限限制；透過興學基金會且未指定學校的捐款，也可全額列舉扣除，但仍須檢附正式收據。

國稅局建議，若不確定，可先查詢財政部公益團體名單或向國稅局洽詢，避免善心反而變成補稅風險。

國稅局 報稅 光明燈 安太歲

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