營所稅申報開跑 留意5大修正重點

114年度營利事業所得稅結算申報5月開跑，今年營所稅結算申報書共有5大修正重點，包括依產業創新條例新增「人工智慧產品或服務」及「節能減碳」2項抵減項目，以及捐贈運動的捐贈費用加成減除額度調高至175%等。

首先，配合產業創新條例修法，今年增列人工智慧產品或服務、節能減碳相關的全新硬體、軟體、技術或技術服務納入投資抵減項目。

國稅局說明，公司或有限合夥事業投資相關項目，支出總金額在同一課稅年度內合計達新台幣100萬元以上、20億元以下，得就支出金額按抵減率5%（抵減當年度）或3%（分3年度抵減），擇一抵減應納營利事業所得稅額，並以不超過當年度應納營利事業所得稅額30%為限。

同時，運動產業發展條例去年修正後，捐贈經運動部認可的職業或業餘運動業，得在捐贈金額1000萬元額度內，依金額的175%減除，不過若捐贈收據開立日於114年7月24日以前，加成減除比率維持150%。

國稅局提醒，若營利事業與受贈的職業或業餘運動業間具有關係人身分，僅得依捐贈金額100%減除，而若是捐贈經運動部專案核准的重點職業或業餘運動業，以及經運動部公告的重點運動賽事主辦單位，可不受1000萬元額度限制。

第3，國稅局表示，配合文化創意產業發展法、生技醫藥產業發展條例規定，符合一定條件的投資人得自114年度起適用股東投資抵減，可於租稅減免申報書表新增股東投資抵減申報欄項。

其他結算申報書表修正重點還有，因結算申報書「營利事業所得基本稅額申報表」是計算「損益及稅額計算表」中的基本稅額與一般所得稅額差額的計算附表，因此刪除原本「簽證會計師蓋章」的欄位；以及配合商業會計處理準則規定，於資產負債表增訂「投資性不動產」、「礦產資源」等累計減損欄位。

此外，國稅局提醒，為配合國家推動多元化長照服務政策，今年擴大書面審核實施要點，增訂營業收入淨額及非營業收入合計未達1000萬元的小型長照服務機構，得適用擴大書面審核制度。

國稅局說明，請納稅義務人於5月1日至6月1日儘量利用網路傳輸辦理申報，除了金融業及保險業等會計項目特殊行業，不適用網路及媒體方式申報，以及逾期申報案件、首年採連結稅制的母公司及其各子公司申報案件不適用網路申報，其餘申報案件皆可採網路或媒體方式辦理結算申報。

國稅局說明，營利事業及機關團體完成網路申報後，相關書表及附件可於6月29日前透過電子結（決）算申報繳稅系統上傳送交，或於6月30日前寄交所在地國稅局所轄分局、稽徵所或服務處；透過電子結算申報繳稅系統上傳送交，上傳後請務必至財政部電子申報繳稅服務網站查詢，確認相關資料上傳成功。