報稅季到！他感嘆淪「中慘階級」 網反指：台灣已經很幸福

報稅季5月1日起跑，有網友試算年收入在60至80萬的納稅人，若不考慮投資及扶養，約要繳7000至1萬7000元，但這類族群生活不上不下，買不起房也難買車，簡直是中產階級變「中慘階級」。

該名網友在Dcard分享，今年免稅門檻和去年一樣，都是未達44.6萬免稅，若你是薪水是在年收入60-80萬的人，不考慮投資及扶養，約要繳7000至1萬7000元的稅。

他分析在台北市伙食費，一個月就要1萬2000元至1萬5000元，娛樂、交通等日常生活花費約1萬5000元，若還要存旅遊基金，一個月大概只能存2萬左右。

原po指出，這類人大概介於小資族到中產階級間，生活過得不上不下，基本上買不起房子，可能連車也沒有，去聯誼還會被嫌棄，平常也不敢常逛百貨公司，出國也只能在亞洲玩一玩，還是逃不了要繳稅給政府的命運。

文章曝光，網友們紛紛表示，「有沒有100我不知道，我只知道我們這種可憐仔，還要繳24000多，有夠可悲」、「台灣的所得稅很低，只是生活成本太高、收入低，所以過的很不舒服」、「真的減稅無感，通膨這麼多，薪水沒漲還要付1萬4的所得稅，拜託我月薪根本不到五萬」。

不過也有人認為， 在台灣繳的稅已經很低了，「自從到過好幾個高薪國家生活後，我只能說台灣真的完全沒有資格抱怨任何有關稅收的事情，這方面台灣真的很幸福了，很多發達國家，端盤子薪水直接7折，竹科那種level的高薪工作直接砍半」、「繳一兩萬真的是有夠低，同樣薪資如果在小日本就要繳20萬了」。