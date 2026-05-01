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2026報稅／合庫房屋稅優惠活動「安居順稅」 最高拿200元回饋
合作金庫銀行為鼓勵民眾體驗便捷的數位金融服務，並回饋廣大用戶的支持，特別推出房屋稅繳納限時優惠活動「安居順稅」。自房屋稅開徵期間5月1日起至5月31日止，凡合作金庫銀行「合庫 E Pay 」帳戶或「台灣Pay(合庫金融卡)」的用戶，於活動期間使用上述任一方式成功掃碼繳納房屋稅，且已註冊成為合作金庫銀行「金庫幣」會員(https://mpp.tcb-bank.com.tw/)，即可享有每筆500點台灣Pay紅利點數的回饋。
本次活動每位用戶最高可享有4筆台灣Pay紅利點數回饋，即最高可獲得2,000點台灣Pay紅利點數，相當於200元優惠，讓您在輕鬆完成繳稅的同時，也能享有實質的回饋。合作金庫銀行提醒本次優惠活動設有筆數上限，僅限前10,000筆成功掃碼繳納的交易。
特別針對合作金庫銀行信用卡卡友推出「合庫信用卡掃碼繳房屋稅」加碼活動，自5月1日起至5月31日止，凡使用合作金庫銀行「合庫 E Pay 」信用卡或「台灣Pay(合庫信用卡)」不限金額每掃碼一筆稅款，即送50元統一超商電子現金抵用券，每人最多可享4筆回饋（最高200元，限量前10,000筆）。此外，卡友透過合庫APP完成登錄，即可享有3期0利率分期付款優待，且不論選擇一次性付款或分期付款皆享免收手續費優惠。
合作金庫銀行透過整合台灣Pay多元支付管道與豐富回饋機制，持續推動民眾使用數位金融服務，讓繳稅流程更加便利、安全且有效率，同時享有實質優惠。未來也將持續精進數位服務體驗，深化支付場景應用，落實普惠金融目標，同時呼籲民眾留意各項回饋名額與活動期限，提早規劃繳稅方式，以確保相關優惠權益；活動詳情請至合作金庫銀行官網查詢。
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