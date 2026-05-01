2026報稅／八大公股銀行刷卡繳稅優惠一次看

五月報稅季到來，如何聰明繳稅成為民眾的討論話題。進一步盤點公股銀行今年針對綜所稅報稅季推出的信用卡繳稅優惠，其中，最高祭出12期分期0利率優惠，針對單筆一次付清也分別祭出刷卡回饋，另外，結合台灣Pay綁定信用卡也推出刷卡金或是超商券等優惠，以下彙整各家公股銀行信用卡繳稅優惠資訊。

兆豐銀行

今年報稅季持續推出信用卡繳稅優惠，主推兆豐信用卡綁定台灣Pay繳綜所稅，最高回饋金額可達2,500元，並可同時享有最長9期零利率分期，另外，以一般信用卡繳稅不限卡別，也提供3期零利率或12期1.08%分期優惠，協助客戶彈性安排資金。

第一銀行

全卡友繳綜所稅金額單筆滿5千元且完成登錄，即可享有3期、6期甚至高達12期的0利率分期優惠，或享有18期、24期的3.88%優惠利率。

單筆一次付清達5萬元(含)以上且完成登錄，理財客戶享0.36%刷卡金回饋、每戶上限10萬元，一般卡友可享0.2%刷卡金回饋、每戶上限5千元；若綜所稅額達500萬元(含)以上，額外加碼1萬元刷卡金，倘單筆綜所稅額達1,000萬元(含)以上，使用GLORY+世界卡、義享天地聯名卡、鈦金商旅卡、雙幣卡、桃園卡及iLEO信用卡繳付，還可再獲得5,000元的專屬加碼禮，總回饋金額最高可達115,000元，實質減輕高所得族群的負擔。

全卡友均可依個人資金運用配置選擇參加一次付清刷卡金回饋或最高12期分期0利率優惠活動。另外，今年提供卡友使用台灣Pay掃碼繳綜所稅單筆滿100元（含）以上，即可獲得100元刷卡金回饋（限量2萬戶），較去年增加1萬戶的名額，讓更多卡友能享有優惠回饋。

合庫銀行

以合庫信用卡繳納綜所稅，皆免收刷卡手續費；申請分期也免收分期手續費，卡友皆可依據優惠方案選擇「一次付清」或「分期付款」，擇一參與。選擇一次付清者，最高可獲得0.36%現金回饋（限量7,000名）；若有財務規劃考量，也可申請最高分期6期0利率優惠。

為鼓勵卡友使用台灣Pay，合庫推出台灣Pay（含合庫ePay）掃碼以合庫信用卡繳納綜所稅且金額達3,000元（含）以上者，不僅能享受「一次付清」或「分期付款」二選一方案外，可再額外再獲100元超商電子禮券，限量1萬名，並享「TWQR 繳稅好禮」抽獎資格。

華南銀行

為便利客戶使用，只要是華南銀行財富管理領航會員或使用華銀支付（含台灣Pay）綁華南信用卡繳綜所稅，不論卡別均適用今年度繳綜所稅3期、6期或12期分期零利率優惠。

2026年華南銀行信用卡繳綜所稅免手續費。財富管理領航會員使用華南銀行信用卡繳納綜所稅，登錄享6期或12期分期零利率；綜所稅款一次付清登錄享最高0.5%刷卡金回饋（限領航會員，上限10萬元，需1~6月新增一般消費達5萬元）。

使用華銀支付（含台灣Pay）綁定華南信用卡繳綜所稅，登錄享3期或6期分期零利率，前1萬名另享50元超商抵用券。

彰化銀行

本行提供四大優惠，其中樂享刷卡金與繳稅輕鬆分（Visa Debit卡不適用）擇一享有優惠：

1.樂享刷卡金（Visa Debit卡不適用）：

繳稅金額達指定門檻且一次付清，全卡友登錄享刷卡金擇優回饋乙次，最高回饋率0.66%；指定卡別（頂級卡）再享加碼回饋。

2.繳稅輕鬆分（Visa Debit卡不適用）：

單筆繳稅金額3,000元（含）以上，登錄後享分期優惠。3期、6期0利率；12期1.88%、24期2.88%；全新戶且申辦電子帳單登錄可享12期1.68%、24期2.68%優惠利率。

3.台灣Pay繳稅筆筆送：

單筆金額10,000元以下，送110元刷卡金，單筆金額10,001元~30,000元，送150元刷卡金，單筆金額30,001元以上，送200元刷卡金，每一用戶回饋上限200元。

4.不限金額免收手續費。

台灣企銀

持卡人透過「台灣企銀行動銀行APP」或「台灣行動支付APP」綁定台灣企銀任一信用卡，使用台灣Pay成功繳納「綜合所得稅」每人可享200元刷卡金回饋（上限2,500筆），若繳付綜合所得稅30,000元以內，基本回饋率已達0.6%。

此外，卡友還可參加「一次付清好康加倍」活動，5/1-6/1報稅期間以台灣Pay信用卡繳納稅款單筆金額5,000元以上且未申辦分期付款，於報稅期間新增之信用卡一般消費可享加碼2%刷卡金回饋，每戶回饋上限500元。

若持卡人欲辦理繳稅分期，只要5/1-6/1報稅期間以信用卡繳納稅款單筆金額5,000元以上，並於2026年1月1日至分期申請日有一般消費刷卡金額1,000元(含)以上，均享3期0利率；如果使用台灣Pay綁定本行信用卡繳納綜合所得稅，除了回饋200元刷卡金還可辦理6期0利率。

若2025年5月1日至分期申請日有大額一般消費刷卡金額50萬元以上，最高享綜所稅9期0利率；如不符上述資格，本行亦提供優惠利率1.88%，可分6、9、12期，對持卡人而言也可減降負擔成本。

土地銀行

今年使用土地銀行信用卡及台灣PAY報稅有好禮三重送：第一重使用「土銀行動Pay」或「台灣行動支付APP」前3,500名可獲得新台幣100元刷卡金；第二重使用JCB極緻卡繳稅可享繳稅金額0.5%現金回饋（每卡回饋上限新台幣3,000元），JCB晶緻卡則享0.3%加碼回饋（每卡回饋上限新台幣2,000元）；第三重單筆繳稅滿新台幣5,000元，可於原信用額度內享3、6、9期0利率，12期利率5%分期繳稅優惠。

臺灣銀行

自今年5月1日至6月4日，活動期間使用「台灣行動支付」APP，以臺灣銀行信用卡進行「台灣Pay」掃碼繳納114年度綜合所得稅達新台幣2,000元(含)以上成功者，可獲得回饋金200元，申請分期再享6期0利率。正附卡回饋金分開計算，每一身分證字號歸戶限回饋乙次，活動限量10,000筆。本活動適用對象為臺銀信用卡正附卡持卡人（不含VISA金融卡、商務卡及採購卡）