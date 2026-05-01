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【重磅快評】債沒減、稅超徵 莊翠雲是怎麼辦到的？

聯合報／ 主筆室
台股熱帶動證交稅爆量，立委預估超徵額恐達5000億元，還稅於民再掀論戰，財長莊翠雲認為，應該優先減債，顧好財政韌性。圖／聯合報系資料照片
台股熱帶動證交稅爆量，立委預估超徵額恐達5000億元，還稅於民再掀論戰，財長莊翠雲認為，應該優先減債，顧好財政韌性。圖／聯合報系資料照片

台股一度衝上4萬點，證交稅大爆發，藍營重提「還稅於民普發現金」制度化，但財政部長莊翠雲稱「沒有所謂還稅於民」，持反對立場；但問題是官員們稅收預估經常失準，以致立委屢有倡議，非獨藍委有意見，綠委也看不下去。朝野雖對立，但莊翠雲辦事，藍綠都不滿意，她是怎麼辦到的？

財經立委賴士葆日前質詢指今年證交稅預算原編列2500億元，是以日均成交量4288億元估算，但近期台股熱絡，日均量動輒破兆，估全年實徵可達7500億元，單一稅目超徵額恐達5000億元，建議政府研議「還稅於民普發現金」制度化。

賴補充表示，政府為平抑物價減徵關稅與貨物稅減收約百億，但證交稅成長足以填補缺口；目前平均工資雖達4.8萬元，卻有逾6成民眾無感，若能將超徵稅額重新分配、普發1萬元現金給未參與股市或有需要的民眾，將能更公平地分享經濟成果。

「還稅於民普發現金」制度化須透過修法，根據國民黨版本，當稅收超徵逾3000億或達法定稅課收入120％才能啟動；正常情況來說，如果政府夠穩建，應不會經常發生，民進黨卻視為洪水猛獸，一味排拒，只是凸顯治理能耐不足。

依照莊翠雲的邏輯，即使超徵再多，也沒有超收的問題，更沒有還財於民的可能性，因為這些稅皆為依法課徵，「沒有所謂還稅於民」，並強調超徵稅款應優先用於減債，以強化國家財政韌性。

但稅收超徵的大宗來源不外證交稅、營業稅、綜所稅等稅源，財政部的職責不正是精準掌握嗎？以證交稅為例，政府歷年對證交稅的預估已呈常態性低估，以致出現大幅超徵現象。

攤開數字，財政部的稅收預估能力很難讓人滿意；近年來中央政府稅收連續超徵，2024超徵5283億元，2023年3860億元，2022年5237億元，2021年4327億元，光這四年即超徵1.9兆元，這數字深烙人心，民進黨擋不住強大民意，去年才有1萬元現金普發。

有前車之鑑，去年財政部有所修正，但力度沒當握好，全國稅收實徵3兆7515億元，較預算數短徵505億元，5年來首度出現「短徵」。照理說，普發現金的聲音應銷聲匿跡，只是股市熱到不行，藍委倡議再起，若股市持續熱絡，話題勢必炒到年底，甚至成為選戰話題。 

以2024年為例，稅收創歷史新高，證交稅就是主要貢獻稅目之一。據財政部數據，2024年證交稅實徵2880億元，2025年更達2928億元，今年股市持續走揚，但財政部僅編列2500億元。股市成長翻倍，稅收反不如前兩年，即使門外漢也會覺得有問題，莊翠雲是如何編出這種預算？   

再看近年超徵數字，2024年證交稅實徵淨額比2023增907億元，但綜所稅僅增671億元，營所稅更只增加386億元；2025年股市成長，全年大漲近6000點，全年證交稅超徵234億元，今年股市更熱，累計前3月證交稅已達1237億元，財政部的預算書要不要重編？

政府稅收常年低估，隱含財政紀律鬆弛與資源配置效率低落、預算編列流於形式等問題，預算書無法真實反映國家財政能力，衍生支出浮濫與小金庫現象，會讓民眾產生「斂財」的觀感，即使官員表示會用於還債，也難以說服大眾。

莊翠雲編出這種預算，藍委倡議普發現金法制化，綠委也表達不滿。綠委吳秉叡、李坤城都點出問題，認為預算前編列歲課收入過於保守，不能反映真實狀況，質疑財政部錯估台股熱度、低估稅收潛力，導致預算編列與實際表現明顯落差。

財長宣稱多收稅沒有要還稅於民，要優先減少國家舉債；但看看我們的國債鐘，稅收雖連年超徵，但2023年平均每人負擔債務25萬元，2024年為25.4 萬元，今年4月則為27.3萬元，莊翠雲減了什麼債？

台美對等貿易協定承諾美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施進口，雲林縣長張麗善指農業部犧牲農民，形同「滅農」，農業部長陳駿季反擊，指張唱衰台灣；反觀莊翠雲減債無功，雖躋身AI內閣，卻無視 AI大爆發，長年低估證交稅，恐怕才是真正的唱衰台灣。

台股 賴士葆 莊翠雲

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