2026報稅／別急著搶頭香！財部：國稅局今關門、手機報稅不中斷

綜所稅申報1日正式開跑，但民眾若打算到國稅局臨櫃報稅，恐怕會白跑一趟。財政部提醒，今年5月1日適逢國定假日，各地區國稅局全面不開放臨櫃報稅，也不提供查調所得及扣除額服務，過去習慣「搶頭香」臨櫃報稅的民眾要特別注意，建議改用手機或網路報稅，以免撲空。

財政部表示，今年所得稅結算申報期間為5月1日至6月1日止，因5月31日適逢假日，申報期限順延至6月1日，此次申報涵蓋個人2025年度綜合所得稅、所得基本稅額，以及營利事業2024年度未分配盈餘等項目。若採網路申報，須在6月1日24時前完成上傳。

在制度調整方面，今年綜所稅有四項重點變動。首先是基本生活費提高至每人21萬3,000元，預估約202萬戶受惠，整體減稅利益達129億元，較去年增加12億元。

其次，長期照顧特別扣除額由每人12萬元提高至18萬元，預估約35萬戶受惠。不過仍設有排富條款，且適用條件需符合衛福部規定。官員也提醒，去年已放寬外籍看護工適用條件，但若僅因年滿80歲，仍須符合公告失能資格，才能列報扣除。

第三，人工生殖相關醫藥費列舉扣除規定放寬。只要是經衛福部補助的人工生殖機構，即使不屬於原先認定的醫療機構範圍，扣除補助及保險給付後，仍可列報醫藥及生育費。

第四，針對網紅課稅制度也有新提醒。財政部指出，未辦理稅籍登記的個人網紅，若有平台分潤收入，申報時應列為執行業務所得，並依法申報綜所稅，避免漏報受罰。