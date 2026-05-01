2026報稅／首日上午湧入15萬件申報 手機占7成、退稅居多

綜所稅申報1日上路，開跑不到半天就湧現大量報稅人潮。根據財政部統計，截至上午10時23分，全國已完成申報15萬343件，其中手機報稅約11萬件、占比高達74%，明顯領先線上版的17%與離線版的9%，顯示行動報稅已成主流。

財政部提醒，今年報稅季有一項重要變動，就是5月1日勞動節已改為全國放假，不再像以往只有勞工放假，因此各地區國稅局當天不開放臨櫃報稅，也不提供所得及扣除額查調服務，民眾若前往恐撲空。

進一步觀察，發現申報方式明顯往線上與行動端集中，短短一個上午就有超過11萬件透過手機完成申報，遠高於電腦報稅與傳統離線方式，反映民眾已高度依賴數位工具完成報稅。

從整體結構來看，今年報稅首日呈現三大特色，一是手機報稅占比突破7成；二是退稅案件仍為主力；三是北部地區申報與附件上傳量能相對集中。隨著5月報稅季展開，後續申報量預料將持續攀升。

課稅結果中，目前仍以退稅案件為大宗。統計顯示，退稅件數達10萬8,748件、金額約19億3,053萬元，明顯高於繳稅案件。繳稅部分，一般綜所稅申報件數為2萬7,683件、金額約14億8,141萬元；另有採基本稅額申報者25件、金額約2,194萬元；不補不退案件則有1萬3,912件。

在登入方式方面，「行動電話認證」使用最為普遍，申報件數達2萬822件，遠高於自然人憑證、健保卡與戶號等方式；其次為「行動自然人憑證」與「自然人憑證」，顯示民眾已逐漸習慣以手機快速完成身分驗證，帶動整體報稅流程持續數位化。