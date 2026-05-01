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2026報稅／夫妻一定要合併？看懂結婚、離婚分居怎麼報

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
依現行規定，綜所稅採「家戶申報制」，夫妻原則上需合併申報，由一方擔任納稅義務人，另一方列為配偶。（聯合報系資料庫）
依現行規定，綜所稅採「家戶申報制」，夫妻原則上需合併申報，由一方擔任納稅義務人，另一方列為配偶。（聯合報系資料庫）

報稅季開跑，不少民眾面對婚姻狀態變動，最常卡關的就是「到底要不要合併報稅」。國稅局解釋，原則很單純，申報2025年度綜所稅時，只要仍在婚姻關係中，就屬同一申報戶，必須合併申報；但在特定情況下，仍可選擇分開申報或各自計稅。

依現行規定，綜所稅採「家戶申報制」，夫妻原則上需合併申報，由一方擔任納稅義務人，另一方列為配偶。

不過，有三種情況可例外處理，第一，如果是在2025年度內辦理結婚或離婚，申報2025年度所得時，可自行選擇要合併或分開申報，彈性較大。第二，若夫妻其中一方符合條件，被其他親屬列為受扶養親屬，例如年滿一定年齡且由子女扶養，則該方不再與配偶合併申報，另一方需單獨報稅。第三，若符合民法或家庭暴力防治法規定的分居條件，也可以各自單獨申報。

實務上，若符合上述可單獨申報情形，民眾在網路報稅時，需特別留意系統操作，像是刪除配偶欄位資料，或在系統中註記「分居」，避免系統自動帶入配偶所得與扣除額，造成重複計算。

不過，也有一種常見誤區，就是「實際分開住」卻不符合合法分居要件。國稅局指出，像是因工作分隔兩地、戶籍不同等，都不算法律上的分居，若無法合併申報，仍須在申報資料中填寫配偶資訊，並註記為「非屬法定分居但無法合併申報」。

在這種情況下，若希望各自負擔稅負，也可以申請「分別開單計稅」，由國稅局先計算整體應納稅額，再依雙方所得比例分攤，分別開立稅單或退稅，兼顧公平性。

另外，要注意的是，「合併申報」不等於「一定要一起計稅」。若夫妻雙方都有收入，仍可在合併申報的前提下，選擇不同的計稅方式。目前包括全部所得合併計稅、薪資所得分開計稅（可選擇由納稅義務人或配偶分開計算），以及各類所得分開計稅等，共有五種模式。

但民眾不需擔心如何試算，因為網路報稅系統會自動比較各種計稅方式，直接套用稅額最低、最有利的方案。不過，若婚姻狀態或扶養關係較複雜，仍建議先釐清申報方式，再進行操作，才能避免事後補稅或修正申報的麻煩。

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