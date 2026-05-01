未立稅籍老屋出售 沒優稅

老舊房屋若沒設立房屋稅籍，未來賣地時恐會少一項節稅優惠。雲林縣稅務局提醒，不少民眾因房屋老舊、現值低，認為不用繳房屋稅，就未申請設立房屋稅籍，但等到出售土地時，才發現可能因此無法適用自用住宅用地稅率，影響土增稅。

實務上，常見未辦保存登記的老舊房屋，因未設立房屋稅籍，導致相關資料不完整，等到屋主想出售土地，為了適用土增稅的自用住宅優惠稅率，才補辦房屋設籍，但此時可能不如預期。

稅務局解釋，如果民眾無法提出明確證明文件，例如建造執照或相關佐證資料，稅捐機關通常只能以實際調查日作為設籍時間，等同於新設籍。

代表屋主提出申請後才開始計算設籍時間，若房屋設籍未滿一年，加上房屋評定現值偏低，低於公告土地現值的十分之一，就可能不符合自用住宅用地的適用條件，進而喪失優惠稅率資格。