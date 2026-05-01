2026報稅／網路、手機報稅 五步驟搞定

今（1）日是報稅第一天，適逢勞動節國定假日，國稅局不提供臨櫃服務，財政部建議，民眾可多利用網路或手機報稅，只要五步驟操作，就能完成綜所稅申報。

首先是驗證身分，可自行動電話認證、戶口名簿戶號加查詢碼、行動自然人憑證三選一，驗證完畢後，檢查是否有下載稅額估算表按鈕。

二，若有稅額估算表且同意下載，就可進入快速申報流程；若無稅額估算表，或不同意下載，則會進入編修資料頁面，若需編修資料，需自行切換至編修模式。

三，完成編修資料後，將進入確認稅額頁面，可查看細項，包括應繳或退稅、家戶成員、綜合所得總額、免稅額、扣除額、基本生活費差額、扣繳或抵減稅額等，若需修改可再切換回編修模式。

四，選擇繳、退方式及上傳申報資料。若為退稅案件，建議可選擇直撥退稅。五，上傳申報資料，記得下載收執聯，再正式登出系統。