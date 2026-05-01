2026報稅／勞退自提6% 不計所得課稅

5月報稅季展開，勞動部昨（30）日提醒，勞工自願提繳退休金，不僅能累積退休儲蓄，申報個人綜所稅時還能享有節稅效益，勞工去年如有自願提繳退休金，今年5月報稅時，扣繳憑單薪資總額可扣除2025年已自願提繳勞工退休金金額。

勞動部說明，依《勞工退休金條例》規定，勞工在每月工資6％範圍內自願提繳退休金，不計入提繳年度薪資所得、執行業務收入課稅。

勞動部強調，自願提繳對節稅效果相當明顯，舉例來說，單身的林小姐2025年每月薪資為8萬元，按8萬200元的提繳工資級距每月自提6%，全年自提57,744元，扣除自提退休金金額後，林小姐報稅級距可從12%降為5%。

勞動部表示，受僱勞工如有自願提繳退休金意願，可直接向雇主提出申請，由雇主協助向勞保局申報，並按月自工資中代為繳納至個人退休金專戶。

勞動部提到，依2026年3月25日修正發布、8月1日生效的「勞工退休金條例施行細則」第21條修正規定，受僱勞工如向雇主提出申請自願提繳退休金，雇主不得拒絕。

雇主如拒絕辦理，勞工可逕向勞保局辦理申報開始自願提繳退休金；勞工自願提繳之退休金數額，應由雇主收取後，連同雇主負擔部分，一併向勞保局繳納。雇主如屆期未繳納，將依勞工退休金條例第53條規定加徵滯納金。

勞動部提醒，為維護自身權益，勞工如在2025年度內有個人自願提繳退休金，在2026年5月報稅時，務必確認自願提繳金額是否已自當年度個人薪資所得總額中全數扣除，如發現有未扣除或金額有誤，或對於課稅金額計算有疑義，可儘速洽稅捐稽徵主管機關確認或更正。