2026報稅／公益機關團體免稅 有訣竅

財政部台北國稅局表示，教育、文化、公益、慈善等機關團體若符合規定，可免納所得稅，但其中眉角還不少。包含「支出占收入比率」、「結餘款使用」都是判斷關鍵，若誤解規定，恐失去免稅資格，而須補稅。

台北國稅局指出，依《所得稅法》規定，符合條件的機關團體可免納所得稅，但仍須依規定辦理結算申報，並符合「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」相關條件，才能維持免稅資格。

依規定，機關團體屬銷售貨物勞務收入部分，原則上仍應依法課徵所得稅；而銷售貨物勞務「以外」收入，主要以捐款為大宗，若用於創設目的支出達到收入六成以上，則這部分收入可適用免稅。若支出比率未達60%且結餘款超過50萬元，應編列使用計畫並報經主管機關同意。

實務上常見錯誤，是當年度支出未達規定門檻，卻未依規定編列結餘款使用計畫，若未完成相關程序，整筆結餘款恐須課徵所得稅。

另一個常見錯誤，是將以前年度已編列使用計畫的結餘款，在實際動用時誤列為當年度支出。國稅局說明，這類支出不得再計入當年度支出比率計算，若誤列，將造成支出比例失真，進而影響免稅判定結果。

此外，漏列收入也是查核重點之一，機關團體若有投資營利事業，所獲配的現金股利或股票股利，均屬收入的一部分，必須完整列報，不少團體因忽略此類收入，導致餘絀計算錯誤，進而影響課稅結果。

收入分類方面也經常出現誤判。像是開辦訓練課程收取費用、承接政府委辦案件收入，或舉辦活動收取門票等，均屬提供勞務取得對價，應列為銷售貨物或勞務收入，但實務上常有團體誤列為其他收入，導致課稅基礎錯誤，增加稅務風險。

國稅局強調，機關團體雖具公益性質，但稅務申報仍須依規定辦理，應特別留意結餘款使用、收入完整申報及分類正確性，以免因疏失影響免稅資格，產生補稅。