2026報稅／海外收入別漏報！傳承新制上路 留意2年內贈與課稅方式

報稅季將至，除了一般申報規定外，海外所得與資產傳承制度也同步出現重要變化。會計師提醒，民眾若忽略海外收入申報或未掌握新制內容，恐面臨補稅與爭議風險。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師洪銘鴻表示，海外所得並不會完整出現在國稅局查詢清單中，特別是透過境外券商或自行開戶投資者，須自行申報。

他指出，若資金未匯回國內，短期內確實較難被掌握，但一旦涉及跨境資金流動，仍有被查核的可能，「有報總比沒報好」，避免後續補稅與罰鍰。

隨著網路經濟發展，網紅與斜槓族的收入型態也被納入課稅，包括廣告分潤、訂閱費與打賞收入，多屬執行業務所得，須依法申報；若達一定規模，甚至需辦理營業登記。

此外，遺產與贈與制度也出現關鍵調整。洪銘鴻指出，因憲法法庭2024年遺贈稅釋憲案認定部分規定違憲，財政部已提出修法草案，未來被繼承人死亡前2年內贈與的財產，將改由受贈人依比例負擔遺產稅。

他表示，此舉有助改善過去由繼承人承擔全部稅負的不合理情形，同時也影響傳承規劃。民眾在進行贈與安排時，應重新評估時點與方式，並搭配信託、保險與遺囑等工具，以降低風險並避免爭議。