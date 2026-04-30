2026報稅／別報錯！KPMG會計師實務教戰：扶養、扣除額最常出錯

綜合所得稅申報即將於5月登場，今年基本生活費與長照扣除額雙雙調高，看似減稅利多，但會計師提醒，申報規定細節不少，民眾若未釐清適用條件，反而可能被剔除扣除額，甚至面臨補稅。

KPMG安侯建業30日舉辦《114年度綜所稅申報暨家族傳承議題研討會》，稅務投資部經理柯沛誼在會中指出，今年「每人基本生活所需費用」調高至21萬3,000元，長期照顧特別扣除額也由12萬元提高至18萬元，不過兩者皆設有排富條款，並非人人適用，民眾申報前應先確認資格。

她說，基本生活費差額可在免稅額與各項扣除額之外，進一步降低課稅所得，等同稅法的最後一道防線，多數情況系統會自動帶入，但仍建議納稅人自行檢視，避免錯誤。

在申報實務上，最常見的錯誤之一是「扶養親屬認定」。不少民眾誤以為年滿70歲即可適用較高免稅額，但僅限直系尊親屬；若為其他親屬，仍適用一般免稅額。此外，部分家庭將已具工作能力的成年子女列入扶養，也可能遭剔除。

扣除額部分也暗藏陷阱。柯沛誼指出，醫療費用須為健保特約醫療院所支出，且需具治療性質，例如因牙齒疾病進行治療可列報，但若屬美容或外觀改善，就不得列入。保險費則須為同一申報戶內的直系親屬，且須保留相關憑證。

宗教捐贈亦是常見誤區。她提醒，光明燈、安太歲等費用，因具有對價關係，不能列為捐贈扣除額；僅無條件的香油錢，且對象為合法立案寺廟，才可列報。

此外，購屋借款利息扣除額也須符合「自用住宅」條件，並完成戶籍登記，若房屋出租或作營業使用，即不得適用。

在申報流程上，仍有不少民眾因「最後一步」疏忽而出問題。柯沛誼指出，曾有案例因資料未成功上傳，導致被認定為未申報，因此完成填報後，務必確認系統顯示「申報完成」或「上傳成功」，才算真正完成報稅。

她提醒，雖然今年減稅項目增加，但申報規定也更細，建議民眾提前整理資料、確認條件，並妥善保存憑證，以避免後續查核風險。