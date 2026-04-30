快訊

統一超卡位超市戰場！砸20億元投資台灣LOPIA

「季麟連說話衝動一點」 鄭麗文談軍購案：1.25兆天文數字空白授權絕不接受

泰坦號海底內爆近3年 她曝收丈夫、兒子遺骸成「兩小盒爛泥」

聽新聞
0:00 / 0:00

所得稅申報明天開跑 財政部提醒千萬不要做這件事

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
個人綜合所得稅結算申報明天（5月1日）開跑。聯合報系資料照
個人綜合所得稅結算申報明天（5月1日）開跑。聯合報系資料照

個人綜合所得稅結算申報明天（5月1日）開跑，財政部賦稅署官員表示，和往年最大的不同是，今年起5月1日勞動節調整為國定假日，不像過往只有勞工放假，因此各地區國稅局不提供臨櫃報稅與查調所得及扣除額等服務，提醒民眾不要前往國稅局，免得白跑一趟。

財稅官員說，5月1日至6月1日是今年的報稅期間，根據往例，許多民眾都會在第一天「搶頭香」，但絕大多數到國稅局報到的民眾不是趕著繳稅，而是到國稅局查調所得，或是詢問如何列報扣除等報稅細節。但今年因為遇到國定假日，國稅局也跟著休假，民眾如果有臨櫃需求，要等到5月4日。

高雄市國稅局指出，民眾可於5月1日零時起即可多利用網路申報或手機報稅，透過電腦或手機開啟瀏覽器搜尋「報稅」，進入「財政部電子申報繳稅服務網」，完成身分認證後，依步驟逐一完成申報上傳；網路申報或手機報稅不受時間及空間限制，在家即可輕鬆完成，可有效節省往返奔波及排隊等候時間。

此外，財政部也列出今年報稅五大減稅利多，第一，調降基本生活費，將每人基本生活費調高為21萬3000元，較去年報稅增加3000元；第二，調高長期照顧特別扣除額，只要是符合衛生福利部公告須長期照顧之身心失能者資格，每人每年扣除18萬元，較去年度增加6萬元；第三，放寬長期照顧特別扣除額適用資格，新增經醫師開立診斷證明書，符合勞動部114年7月31日公告病症或病況，且在家自行照顧者，得適用長期照顧特別扣除額。

第四，放寬人工生殖療程相關醫療費用列報醫藥及生育費規定，民眾至非公立醫院、全民健康保險特約醫療院、所且未經財政部認定其會計紀錄完備正確之機構進行人工生殖技術療程，如相關醫療費用經中央或地方主管機關核准補助者，該醫療費用於減除接受政府補助及受有保險給付部分，可列報醫藥及生育費。

最後，個人捐贈財團法人賑災基金會成立「丹娜絲風災募款專案」及「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」金額，得全額列舉扣除。

國稅局 財政部 報稅 所得稅

延伸閱讀

2026報稅／報稅季5月1日起跑 手機報稅手把手五步驟看這裡！

遠銀家辦邀台北國稅局長樓美鐘 傳授2026年報稅攻略

2026報稅／5月報稅季起跑 賴總統揭五大減稅新制

財部：牌照稅繳納期限4/30 逾期將加徵滯納金

相關新聞

所得稅申報明天開跑 財政部提醒千萬不要做這件事

個人綜合所得稅結算申報明天（5月1日）開跑，財政部賦稅署官員表示，和往年最大的不同是，今年起5月1日勞動節調整為國定假日，不像過往只有勞工放假，因此各地區國稅局不提供臨櫃報稅與查調所得及扣除額等服務，

一件也要申報 陸製電動機車、電動滑板車排除少量免證適用

經濟部日前公告自今年3月10日起，中國大陸製電動腳踏車等3項號列貨品，排除適用「輸入少量大陸物品准許免辦輸入許可證之規定」，基隆關提醒，排除規定涵蓋「電動機車」、「微型電動二輪車」、「電動輔助自行車」

2026報稅／報稅季5月1日起跑 手機報稅手把手五步驟看這裡！

114年度綜所得結算申報即將於5月1日展開，由於今年報稅首日（5月1日）為國定假日，全國各地區國稅局分局、稽徵所不提供臨櫃申報及查調所得服務。民眾想在第一時間完成報稅，可多加利用網路報稅系統或手機報稅

注意環保、工安及食安紅線！勤業眾信教企業別踩違規門檻

企業若踩到環保、工安或食安等紅線，未來不只挨罰，連政府補助與租稅優惠也可能被追回。勤業眾信提醒，經濟部已修正「租稅優惠及補助或獎勵案件違法情節重大認定要點」，明確拉高違法認定標準，並建立審查與追回機制

和泰聯名卡繳綜所稅 最高享0.4%和泰 Points 回饋

迎接2026年綜合所得稅申報季，和泰汽車攜手中國信託商業銀行推出「中國信託和泰聯名卡」專屬繳稅回饋方案，持中國信託和泰聯名卡繳納綜所稅，可享0.2%和泰Points回饋無上限；單筆繳稅金額達1,000

2026報稅／省下萬元稅金！勞動部揭「隱藏版節稅術」

5月報稅季即將來臨，勞動部提醒，勞工自願提繳退休金，不僅能累積退休儲蓄，勞工申報個人綜合所得稅時還能享有節稅效益，勞工如在2025年有自願提繳退休金，2026年申報2025年度綜合所得稅時，扣繳憑單薪

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。