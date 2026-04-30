所得稅申報明天開跑 財政部提醒千萬不要做這件事

個人綜合所得稅結算申報明天（5月1日）開跑，財政部賦稅署官員表示，和往年最大的不同是，今年起5月1日勞動節調整為國定假日，不像過往只有勞工放假，因此各地區國稅局不提供臨櫃報稅與查調所得及扣除額等服務，提醒民眾不要前往國稅局，免得白跑一趟。

財稅官員說，5月1日至6月1日是今年的報稅期間，根據往例，許多民眾都會在第一天「搶頭香」，但絕大多數到國稅局報到的民眾不是趕著繳稅，而是到國稅局查調所得，或是詢問如何列報扣除等報稅細節。但今年因為遇到國定假日，國稅局也跟著休假，民眾如果有臨櫃需求，要等到5月4日。

高雄市國稅局指出，民眾可於5月1日零時起即可多利用網路申報或手機報稅，透過電腦或手機開啟瀏覽器搜尋「報稅」，進入「財政部電子申報繳稅服務網」，完成身分認證後，依步驟逐一完成申報上傳；網路申報或手機報稅不受時間及空間限制，在家即可輕鬆完成，可有效節省往返奔波及排隊等候時間。

此外，財政部也列出今年報稅五大減稅利多，第一，調降基本生活費，將每人基本生活費調高為21萬3000元，較去年報稅增加3000元；第二，調高長期照顧特別扣除額，只要是符合衛生福利部公告須長期照顧之身心失能者資格，每人每年扣除18萬元，較去年度增加6萬元；第三，放寬長期照顧特別扣除額適用資格，新增經醫師開立診斷證明書，符合勞動部114年7月31日公告病症或病況，且在家自行照顧者，得適用長期照顧特別扣除額。

第四，放寬人工生殖療程相關醫療費用列報醫藥及生育費規定，民眾至非公立醫院、全民健康保險特約醫療院、所且未經財政部認定其會計紀錄完備正確之機構進行人工生殖技術療程，如相關醫療費用經中央或地方主管機關核准補助者，該醫療費用於減除接受政府補助及受有保險給付部分，可列報醫藥及生育費。

最後，個人捐贈財團法人賑災基金會成立「丹娜絲風災募款專案」及「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」金額，得全額列舉扣除。