報稅季來了別慌！網友熱議六大「報稅QA」 申報方式、免稅門檻一次看懂



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「報稅QA」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大報稅QA有哪些。

五月報稅季即將到來，面對各項申報規定與流程，民眾經常需要花時間釐清相關資訊。報稅不只是填寫資料，更牽涉到何時要申報、申報後怎麼繳款等實際問題。本篇文章整理出網友熱議的六大報稅常見問題，帶你一次掌握報稅關鍵，讓你輕鬆上手看似繁瑣的報稅流程！

「申報資料準備」成報稅季最大困惑 單身租屋者「免稅門檻」掀討論

▲ 網友熱議六大報稅QA 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「報稅QA」的相關話題討論，可以發現「申報時需要準備什麼」是最受民眾熱議的問題。若選擇線上申報，民眾可使用自然人憑證、電子憑證、健保及密碼或醫事人員憑證等身分驗證方式，登入後即可查詢所得與扣除額資料，以完成申報；若選擇實體申報，則需準備綜合所得稅結算申報書、個人身分證件、薪資扣繳憑單、所得收入憑單，以及列舉扣除額證明文件等資料。

值得注意的是，自115年起，四大便利商店的多媒體資訊機（KIOSK）不再提供「健保卡」認證取得綜合所得稅課稅年度所得及扣除額查詢碼，或補印稅額試算繳稅繳納單的服務。不過，財政部高雄國稅局也說明「納稅義務人於114年度綜合所得稅結算申報所得及扣除額資料查詢期間，仍可利用自然人憑證透過KIOSK認證取得查詢碼，以自然人憑證或行動自然人憑證認證補印稅額試算繳稅繳納單」。

而「免稅門檻是什麼」同樣是民眾在報稅季時常有的疑問。由於今年報稅適用的一般免稅額與常規扣除額維持不變，因此基本免稅門檻大致與去年相同，例如單身者年收入低於44.6萬元即符合免稅資格；雙薪家庭且沒有小孩，年收入低於89.2萬元可免稅；雙薪家庭扶養2名以下未滿6歲幼兒，年收入低於146.1萬元也可以不用繳稅。

另外，針對單身租屋者需繳納的稅額，因房屋租金支出已改列特別扣除額，有網友便說明「意思就是：就算你用標準扣除額，還是可以另外再扣房租，而且上限從原本12萬，直接拉高到18萬」，因此單身租屋者年收入低於62.6萬元也可免繳稅，成為今年報稅討論中「最有感的族群」。

至於「何時開始報稅」也是每年都備受民眾熱議的問題。114年度綜合所得稅申報與繳納期間為115年5月1日至6月1日，由於5月1日適逢國定假日，各地區國稅局當天不提供臨櫃服務，但網路申報與手機報稅仍可使用。而在完成申報後，民眾也會接著關心「報稅完成後，如何繳納稅款」。

目前可使用的方式包含行動支付或電子支付帳戶、委託取款轉帳、ATM、信用卡，以及透過活期（儲蓄）存款帳戶繳納等；此外，若需付的稅額較低，也可選擇至超商繳納現金，繳稅金額則以3萬元以下為限。整體而言，繳稅方式相當多元，民眾可依照稅額高低、使用習慣與便利性，選擇最適合自己的繳款方式。

除此之外，網友們也常詢問「有哪些報稅管道」，所得稅申報主要分為「實體」與「線上」兩大管道，其中線上報稅又可再細分為手機報稅、電腦報稅－離線版，以及電腦報稅－Web線上版。而「怎麼算所得稅」也是不少人報稅時容易有的疑惑，應納稅額的計算方式為「綜合所得淨額 × 適用稅率－累進差額」，若民眾不熟悉公式，也可以利用報稅系統自動試算，降低自行計算錯誤的風險。

報稅看似繁瑣，但只要掌握基本觀念與流程，從資料準備，到免稅門檻判斷、報稅時間、繳款方式、申報管道與所得稅計算，每一步都可以透過工具與資訊輔助完成。在開始報稅前，不妨先掌握申報的基本規則，並提前準備相關資料，好讓報稅流程更加順利。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「報稅QA」相關討論則數。

觀測期間：2026/01/22~2026/04/22，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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