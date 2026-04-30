一件也要申報 陸製電動機車、電動滑板車排除少量免證適用

經濟部日前公告自今年3月10日起，中國大陸製電動腳踏車等3項號列貨品，排除適用「輸入少量大陸物品准許免辦輸入許可證之規定」，基隆關提醒，排除規定涵蓋「電動機車」、「微型電動二輪車」、「電動輔助自行車」，甚至是近年流行的「電動滑板車」等，民眾跨境網購應特別注意，買1台就要申辦輸入許可。

經濟部公告排除適用少量免證規定的物品項目包含貨品分類號列8543.70.99.50-4「第8711‧60目電動機器腳踏車或電動腳踏車用控制器」、8711.60.10.00-9「機器腳踏車，裝有電動機動力者」及8711.60.20.00-7「腳踏車，裝有電動機動力者」，這些貨品不適用貨物起岸價格在新臺幣3萬2,000元以內，且單項產品在24件以內（不能以件數論計者，在40公斤以內）的少量大陸物品准許免證進口。

基隆關指出，電動機器腳踏車及電動腳踏車包含「電動機車」、「微型電動二輪車」、「電動輔助自行車」及「電動滑板車」等，其中電動機車不管是否需要牌照都在排除適用少量免證的範圍內。

另外，不少民眾會因為電動機車或電動腳踏車的控制器壞掉，而自行跨境網購零件來更換。基隆關強調，電動機器腳踏車或電動腳踏車用控制器也在排除範圍內，如果民眾想要購買控制器自行更換，「一件也要申請輸入許可」。

基隆關提醒，民眾須向經濟部國際貿易署申請專案輸入許可文件，方予徵稅放行，倘無法取得上開文件，貨物將予退運或放棄等，如又涉虛報貨名，海關得依海關緝私條例規定，處貨價3倍以下罰鍰併沒入貨物，民眾不可不慎。