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2026報稅／報稅季5月1日起跑 手機報稅手把手五步驟看這裡！

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
手機報稅五步驟。財政部／提供
手機報稅五步驟。財政部／提供

114年度綜所得結算申報即將於5月1日展開，由於今年報稅首日（5月1日）為國定假日，全國各地區國稅局分局、稽徵所不提供臨櫃申報及查調所得服務。民眾想在第一時間完成報稅，可多加利用網路報稅系統或手機報稅。

為鼓勵民眾使用手機完成報稅，財政部持續精進及優化手機報稅系統，讓民眾不再受限電腦網路報稅，民眾只要利用智慧型手機進入財政部電子申報繳稅服務網（https://tax.nat.gov.tw），搭配行動自然人憑證或行動電話認證登入綜合所得稅報稅系統，五步驟完成手機報稅。

步驟一、驗證身分，行動電話認證、戶口名簿戶號＋查詢碼、行動自然人憑證三選一來執行身分驗證。驗證完畢後，檢查是否有下載稅額估算表的按鈕。

步驟二、有稅額估算表，且同意下載的，就可以進入快速申報流程，依照指示完成戶籍地址、退補稅通知送達處與電話號碼、戶籍地或送達處是否為承租選項等問題後，可直接跳到步驟四。

若是無稅額估算表，或是有稅額估算表但不同意下載的，則會進入編修資料頁面，依照指示完成包括配偶、受扶養親屬等相關資料。在這一步驟時，如果需要編修資料，需要自行切換至編修模式，這裡可以選擇是否帶入「自用住宅購屋借款利息資料」。

步驟三、在完成編修資料後，將進入確認稅額的頁面，也就是可以點擊查看審視相關係項資訊，包括應繳納或退還稅額、家戶成員、綜合所得總額、免稅額、扣除額、基本生活費差額、扣繳或抵減稅額，或需要修改，可以再切換回編修模式。

步驟四、選擇繳退方式及上傳申報資料。在這步驟中，可以同意沿用前一年度的帳號，或者是可以選擇包括行動支付／電子支付帳戶繳稅、委託取款轉帳繳稅（提供帳戶申報期後扣款）、活期儲蓄帳戶繳稅（線上即時扣款）、信用卡繳費、現金或票據繳稅、自動櫃員機繳稅（自行至ATM操作）。或是退稅者，可以選擇直撥（轉帳）退稅或是憑單退稅。

步驟五、上傳申報資料後，不要忘記下載收執聯，再正式登出系統。

財政部提醒，今年針對手機報稅特別舉辦「手機報稅GO 好禮大FUN送」全國抽獎活動，總獎額高達新臺幣(以下同)525萬元，獎項豐富有現金及電子禮券，最高獎額現金5萬元，中獎名額共有1萬9,586名。「手機報稅」省時又便利，是綜合所得稅結算申報最佳選擇，歡迎民眾多加使用。

使用手機 財政部 報稅

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